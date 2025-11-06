Βουλή: Ο Βελόπουλος προτείνει τη νομιμοποίηση της οπλοκατοχής για την αντιμετώπιση της κρητικής βεντέτας
Βουλή: Ο Βελόπουλος προτείνει τη νομιμοποίηση της οπλοκατοχής για την αντιμετώπιση της κρητικής βεντέτας
«Λένε ότι τα ναρκωτικά διαδίδονται γιατί είναι παράνομα αλλά δεν λένε ότι τα παράνομα όπλα διαδίδονται γιατί είναι παράνομα» είπε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης
Την νομιμοποίηση της οπλοκατοχής ως μέτρο αντιμετώπισης της κρητικής βεντέτας και της επανάληψης φαινομένων όπως αυτό στα Βορίζια πρότεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Βουλή.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολιάζοντας την αιματηρή εμπλοκή δύο οικογενειών στα Βορίζια της Κρήτης είπε «Κάνω μια έκκληση στους βουλευτές της Κρήτης που κρύφτηκαν ως δειλοί πολιτικοί. Μαζευτείτε με τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους τους κοινοτάρχες και κάντε ένα μνημόνιο υποχρεωτικότητας συνεργασίας για να τελειώσει η ιστορία με τις βεντέτες και με τα παράνομα όπλα. Ποια είναι η λύση; Εδώ είναι η αντίφαση πολλών της ψευτοαριστεράς: λένε ότι τα ναρκωτικά διαδίδονται γιατί είναι παράνομα αλλά δεν λένε ότι τα παράνομα όπλα διαδίδονται γιατί είναι παράνομα. Η λύση είναι αυτή που λέει Ελληνική Λύση! Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου να ξέρω ποιος είσαι και να μπορείς να αμύνεσαι. Άκουσα και τον Γεωργιάδη να αντιγράφει την Ελληνική Λύση. Φέρτε εδώ το νόμο».
Παράλληλα επανέλαβε τις καταγγελίες για τους βουλευτές της Κρήτης λέγοντας «Να μην κρύβονται οι βουλευτές της Κρήτης γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Όλοι σιωπούσαν. Υπάρχουν βίντεο από την κηδεία του Κ. Μητσοτάκη όπου έπεσαν 3 χιλιάδες σφαίρες από παράνομα όπλα. Σε γάμο βουλευτή της ΝΔ έπεσαν 6 χιλιάδες σφαίρες από καλάζνικοφ».
