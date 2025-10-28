Θεσσαλονίκη: Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια - Πάλμα
Η ανάρτηση του ΥΕΘΑ για τη συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα είχε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο κ. Δένδιας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας», ενώ υπογραμμίζει: «Συζητήσαμε για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας».
«Επιπλέον, συζητήσαμε σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία» καταλήγει ο κ. Δένδιας.
Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας συναντήθηκα σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας @PalmasVasilis. Συζητήσαμε μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία 🇬🇷 - 🇨🇾 και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2025
Επιπλέον,… pic.twitter.com/PlLTsEF3K3
