Τηλεδιάσκεψη Δούκα με δημάρχους: «Παίρνουν πόρους από τους δήμους, να προχωρήσουμε στην οργάνωση κινητοποιήσεων»

Ο Χάρης Δούκας έκανε διαδικτυακή συζήτηση με 100 Δημάρχους και άλλους αιρετούς της αυτοδιοίκησης και πρότεινε κινητοποιήσεις ως απάντηση στην κυβέρνηση για την αφαίρεση πόρων από τους Δήμους

Αυτοδιοίκηση Τώρα» με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Δημάρχου Αθηναίων ΚΕΔΕ.



Συμμετείχαν περισσότερα από 100 αυτοδιοικητικά στελέχη, ανάμεσά τους και περισσότεροι από 20 δήμαρχοι (Πλατανιάς, Ρέθυμνο, Καλαμαριά, Καλλιθέα, Γιάννενα, Λοκρών, Νεάπολης-Συκεών, Θέρμης, Ερυμάνθου, Καλαβρύτων, Κομοτηνή, Αγίας Βαρβάρας, Ηγουμενίτσα, Μυτιλήνη, Επίδαυρος, Κάτω Αχαΐα, Αγιά, Ζωγράφου, Βόρειας Κέρκυρας, Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου, Ήλιδας, Νεστορίου). Ο Δήμαρχος Αθηναίων αφού περιέγραψε μια κατάσταση, όπου η κυβέρνηση αφαιρεί διαρκώς αρμοδιότητες και πόρους από τους Δήμους, πρότεινε «μάχη» στο Συνέδριο για να περάσουν οι εισηγήσεις τους, ενημέρωση των πολιτών ανά Δήμο και περιφέρεια, στη συνέχεια οργάνωση κινητοποιήσεων καθώς και μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα σε συντονισμό με μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώσεις.







Τα βασικά σημεία της ομιλίας του είναι τα εξής:



«Νομίζω ότι είναι εκ του περισσού να συζητήσουμε τι κάνει η κυβέρνηση με τους δήμους. Κάνει ότι και τα προηγούμενα χρόνια, κορυφώνει την επίθεση της χρόνο με τον χρόνο, συνεχίζει να τους απογυμνώνει από πόρους και αρμοδιότητες. Προτελευταίο δείγμα γραφής ο κρατικός προϋπολογισμός:



-Είναι ασαφές ποιοι θα είναι οι φετινοί ΚΑΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό.







-Στο «μιλητό» λένε ότι θα μας δώσουν 100 εκ. επί πλέον.



-Πέραν του ότι είναι μακράν από τα οφειλόμενα, τα ίδια έλεγαν και πέρσι και ακόμη δεν τα έχουμε καταβάλει.



Κλείσιμο



Όμως έχουμε και ένα τελευταίο δείγμα γραφής: Εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά προωθούν νομοσχέδιο, το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα διανέμει κατά προτεραιότητα στα Ταμεία Πρόνοιας Αστυνομικών, στην Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στην Πρόνοια εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού.



Επιγραμματικά μόνο αναφέρω τις προηγούμενες κινήσεις:



- Η αυτοδιοίκηση αποκλείστηκε καθολικά από το υπερπλεόνασμα.



Διαδικτυακή συζήτηση της παράταξης «» με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα οργανώθηκε σήμερα το απόγευμα, ενόψει του ετήσιου συνεδρίου τηςΣυμμετείχαν περισσότερα από 100 αυτοδιοικητικά στελέχη, ανάμεσά τους και περισσότεροι από(Πλατανιάς, Ρέθυμνο, Καλαμαριά, Καλλιθέα, Γιάννενα, Λοκρών, Νεάπολης-Συκεών, Θέρμης, Ερυμάνθου, Καλαβρύτων, Κομοτηνή, Αγίας Βαρβάρας, Ηγουμενίτσα, Μυτιλήνη, Επίδαυρος, Κάτω Αχαΐα, Αγιά, Ζωγράφου, Βόρειας Κέρκυρας, Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου, Ήλιδας, Νεστορίου). Ο Δήμαρχος Αθηναίων αφού περιέγραψε μια κατάσταση, όπου η κυβέρνηση αφαιρεί διαρκώς αρμοδιότητες και πόρους από τους Δήμους, πρότεινε «μάχη» στο Συνέδριο για να περάσουν οι εισηγήσεις τους, ενημέρωση των πολιτών ανά Δήμο και περιφέρεια, στη συνέχειακαθώς και μια μεγάλησε συντονισμό με μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώσεις.«Οι προθέσεις και τα έργα της κυβέρνησης είναι σαφή. Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει δεχθεί ποτέ, τέτοια ολομέτωπη επίθεση, πότε δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επιχείρηση χειραγώγησης των αιρετών», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας κατά την τοποθέτησή του στη διαδικτυακή συζήτηση των αιρετών της παράταξής του.«Νομίζω ότι είναι εκ του περισσού να συζητήσουμε τι κάνει η κυβέρνηση με τους δήμους. Κάνει ότι και τα προηγούμενα χρόνια, κορυφώνει την επίθεση της χρόνο με τον χρόνο, συνεχίζει να τους απογυμνώνει από πόρους και αρμοδιότητες. Προτελευταίο δείγμα γραφής ο κρατικός προϋπολογισμός:-Είναι ασαφές ποιοι θα είναι οι φετινοί ΚΑΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό.-Το σίγουρο είναι ότι θα υπολείπονται περί τα 4,5 δισ. ευρώ από τους θεσμοθετημένους μας πόρους με βάση τον νόμο 3852.-Στο «μιλητό» λένε ότι θα μας δώσουν 100 εκ. επί πλέον.-Πέραν του ότι είναι μακράν από τα οφειλόμενα, τα ίδια έλεγαν και πέρσι και ακόμη δεν τα έχουμε καταβάλει.-Οι τρεις δόσεις ΚΑΠ (468 εκ. ευρώ) που με ομόφωνη απόφαση ζητήσαμε στο περσινό συνέδριο της Ρόδου, δεν δόθηκαν ποτέ.Όμως έχουμε και ένα τελευταίο δείγμα γραφής: Εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά προωθούν νομοσχέδιο, το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα διανέμει κατά προτεραιότητα στα Ταμεία Πρόνοιας Αστυνομικών, στην Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στην Πρόνοια εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού.Επιγραμματικά μόνο αναφέρω τις προηγούμενες κινήσεις:- Η αυτοδιοίκηση αποκλείστηκε καθολικά από το υπερπλεόνασμα.

-Αποκλειστήκαμε από τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας



-Αποκλειστήκαμε από την διαχείριση των απορριμμάτων και των νερού



-Παίρνουν τις πολεοδομίες από τους δήμους



Οι προθέσεις και τα έργα της κυβέρνησης είναι σαφή. Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει δεχθεί ποτέ, τέτοια ολομέτωπη επίθεση, πότε δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επιχείρηση χειραγώγησης των αιρετών.



Στο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η παράταξη μας – και νομίζω αυτό πρέπει να συζητήσουμε σήμερα - είναι πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση.



Η δική μου άποψη είναι ότι η απάντηση μας πρέπει να είναι ισχυρή και αποφασιστική.



Να μην εγκλωβιστούμε σε εικονικές ομοφωνίες σούπας.



Να μην εξαντληθούμε σε ανακοινώσεις και δηλώσεις καταδίκης, όπως μονίμως επιδιώκει η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ.



Άρα προτείνω:



-Να δώσουμε την μάχη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για να υπάρξουν αποφάσεις προς την σωστή κατεύθυνση.



-Να επιδιώξουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις.



-Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου να οργανωθεί ένα 10ήμερο ενημέρωσης των πολιτών, ανά δήμο, ανά περιφέρεια και κεντρικά.



-Να ακολουθήσει σύντομος γύρος συναντήσεων με κόμματα και κυβέρνηση



-Να προχωρήσουμε στην οργάνωση κινητοποιήσεων, μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα σε συντονισμό με μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώσεις.»

Φώφη Γιωτάκη 27.10.2025, 20:50