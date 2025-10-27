Σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής αναλαμβάνει ο αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος
Σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής αναλαμβάνει ο αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος
Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2024
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αναλαμβάνει ο αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος.
O Σωτήρης Σέρμπος ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Αριστούχος υπότροφος τoυ Κολλεγίου «Ανατόλια», σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.
Την περίοδο 2014-2015 ήταν ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ και των κρίσεων σε Ευρωζώνη και Ουκρανία (Johns Hopkins SAIS, EU Center of Excellence University of Pittsburgh). Το 2018, στην εθνική καμπάνια προαγωγής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εκ μέρους των ΗΠΑ, εκπροσώπησε τον τομέα της Εκπαίδευσης.
Εργάστηκε ως διπλωματικός σύμβουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ως Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών και ως ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας - Θράκης. Δίδαξε Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki. Συνεργάστηκε με τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα Konrad Adenauer και Friedrich Ebert. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των διεθνών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στο πεδίο της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής, με έμφαση σε Τουρκία, ΗΠΑ, ΕΕ.
