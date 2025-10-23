Μέτρα για αγρότες και κτηνοτρόφους: Νέα ΠΝΠ σήμερα για ενισχύσεις σε παραγωγούς και Περιφέρειες

Τσιάρας: Συνένωση δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κρίσης

«Η σημερινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποτελεί μια σαφή και αποφασιστική παρέμβαση υπέρ του πρωτογενούς τομέα. Με τα μέτρα που θεσπίζουμε αποδεικνύουμε έμπρακτα τη βούληση της πολιτείας να στηρίξει τον Έλληνακαι τον αγρότη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που προκαλεί η. Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του. Ενεργούμε συντονισμένα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, για να προστατεύσουμε την παραγωγή, να διαφυλάξουμε το ζωικό κεφάλαιο και να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσιάρας.«Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής τηςτου Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιστρατεύουμε κάθε ανθρώπινο και υλικό πόρο, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της», σημειώνει ο υπουργός.