Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης

Εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και όχι ως σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο πρωθυπουργός στη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή