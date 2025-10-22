Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης
Εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και όχι ως σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο πρωθυπουργός στη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή
Σφοδρή σύγκρουση με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή την τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το πρωί.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στο κοινοβούλιο και υποστήριξε τη ρύθμιση χαρακτηρίζοντας τον χώρο ως εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και όχι ως σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού. Από την άλλη πλευρά το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης υποστήριξαν το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν μπροστά από τη Βουλή και εξομοίωσαν τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες με τις διεκδικήσεις κοινωνικών αιτημάτων.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών» και τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης για απόλυτη προστασία του χαρακτήρα του μνημείου.
«Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά και αν είναι αυτά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενος ειδικά στους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών σημείωσε ότι «αδίστακτοι πολιτικοί» επιχειρούν να οικειοποιηθούν και να αμαυρώσουν τα αιτήματα τους.
Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη Βουλή, υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την τροπολογία αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συντήρηση τη φροντίδα και τη μέριμνα του μνημείου τονίζοντας ότι η τήρηση των μέτρων τάξης παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας ενώ απευθυνόμενος στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών είπε «κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας. Οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά. Η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».
Παράλληλα, επισήμανε για μια ακόμα φορά την προσπάθεια των πολιτικών οπαδών της θεωρίας του ξυλολίου να καλλιεργήσουν «τεχνητή απόπειρα διχασμού».
Ανδρουλάκης: Εργαλειοποιείτε το μνημείο για ψηφαλάκιαΑπό την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε:«Σήμερα καταλαβαίνω γιατί ο Πρωθυπουργός θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Είναι λογικό να θεωρεί κάποιος αναντικατάστατο τον εαυτό του, όταν παίρνει τόσο μεγάλες γενναίες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη» για να κατηγορήσει στη συνέχεια τον πρωθυπουργό για αλαζονεία. Για την ρύθμιση υποστήριξε πως «ένα μνημείο που συμβολίζει την ενότητα, τους αγώνες και τις θυσίες ενός έθνους, εσείς το εργαλειοποιείτε για λίγα ψηφαλάκια. Αυτή είναι η ηθική σας υπόσταση».
Να σημειωθεί πάντως πως το ΠΑΣΟΚ στο κείμενο της ένστασης αντισυνταγματικότητας ανέδειξε την διαφωνία του ως χωροταξικό ζήτημα.
Με ένα σκεπτικό που παραπέμπει σε «ναι μεν αλλά» παραδέχθηκε ότι το κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί μνημείο «σεβασμού και ιδιαίτερης προστασίας για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του» πρόσθεσε ωστόσο ότι ότι ο χώρος ακριβώς μπροστά από το μνημείο και έως την λεωφόρο Αμαλίας αποτελεί «πάνω μέρος» της πλατείας Συντάγματος και οποιαδήποτε απαγόρευση δημόσιας συνάθροισης είναι αντισυνταγματική.
Οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξαν μάλιστα ότι η προστασία θα μπορούσε να διασφαλιστεί με τον αποκλεισμό των «αναγκαίων τετραγωνικών μέτρων» πέριξ του Μνημείου όχι όμως όλου του χώρου που προβλέπει η τροπολογία.
«Δεν υπάρχει εθνικό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τη μια και από την άλλη μνημείο για τα Τέμπη, για το Μάτι. Δεν είναι όλα για τον ίδιο σκοπό» είπε ο κ. Φλωρίδης για να προσθέσει σε άλλο σημείο «το ΠΑΣΟΚ προσπέρασε την προσήλωση του στα εθνικά ιδανικά και για μια ακόμα φορά γίνεται παρακολούθημα κομματιών της Αριστεράς. Παραγνωρίζοντας ότι έδωσε μάχη για αυτά» με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο διάλογος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κατάντια είναι αυτά. Να μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Προσέξτε. Για να υποστηρίξετε τη θέση σας χρησιμοποιήσατε νομικίστικα επιχειρήματα και εμφανίσατε το Μνημείο ως ένα απλό μνημείο και ένα απλό δημόσιος χώρος. Γι αυτό επικαλέστηκα τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και την κυβέρνηση Βενιζέλου μπας και καταλάβετε. Βρείτε μου μια λέξη από το κείμενο σας που να ταιριάζει με το κείμενο του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Μια λέξη», είπε.
