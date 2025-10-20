Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Η καταγγελία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση των Γλυπτών, η απόφαση αυτή ήταν - το λιγότερο - άστοχη, τονίζει η σύζυγος του πρωθυπουργού σε ανάρτησή της