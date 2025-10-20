Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Η καταγγελία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Η καταγγελία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση των Γλυπτών, η απόφαση αυτή ήταν - το λιγότερο - άστοχη, τονίζει η σύζυγος του πρωθυπουργού σε ανάρτησή της
Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτηση της κυρίας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:
Η ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού προστίθεται στις φωνές για τις επιλογές του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο πάγιο ελληνικό αίτημα επανένωσης των Γλυπτών.
«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτηση της κυρίας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:
Η ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού προστίθεται στις φωνές για τις επιλογές του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο πάγιο ελληνικό αίτημα επανένωσης των Γλυπτών.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα