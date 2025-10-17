Φόρουμ Ανατολικής Μεσογείου: Η Αθήνα σχεδιάζει προσκλήσεις σε Τουρκία, Κύπρο, Αίγυπτο και Λιβύη - Τα αγκάθια και οι απαράδεκτες απαιτήσεις της Άγκυρας

Η Τουρκία αμφισβητεί ολόκληρο το πλαίσιο των συμφωνιών οριοθέτησης της Κύπρου με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αλλά και της Ελλάδας με την Αίγυπτο, ενώ αντιθέτως υποστηρίζει τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο έχουν αποκηρύξει η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, αλλά και η Συρία (προ Άσαντ).Με τα δεδομένα αυτά, δεν διαφαίνεται πώς θα μπορούσε μια Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο να αποτελέσει τη διέξοδο στο αδιέξοδο, στο οποίο εδώ και πέντε δεκαετίες προσκρούουν οι προσπάθειες επίτευξης οριοθέτησης με την Τουρκία.Βεβαίως, η συγκυρία της ανακίνησης του θέματος για τη Διάσκεψη των παρακτίων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι τυχαία.Η Αθήνα έχει κάθε λόγο να δείξει, στις Βρυξέλλες αλλά κυρίως στην Ουάσιγκτον, ότι δεν είναι εκείνη που πατάει το «κουμπί» της έντασης στη Μεσόγειο, αλλά, αντιθέτως, εκείνη που επιδιώκει συναινετικές λύσεις, βάσει του διαλόγου και του Δικαίου της Θάλασσας. Ούτε, επίσης, ότι επιχειρεί να αποκλείσει την Τουρκία, όπως συχνά αναφέρει η Άγκυρα, κάνοντας λόγο για απόπειρα δημιουργίας «αντιτουρκικού μπλοκ».Καθώς, μάλιστα, η αμερικανική διπλωματία και οι προσωπικοί απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ έχουν εστιάσει στην περιοχή λόγω της εμπλοκής τους στην εκεχειρία στη Γάζα, η Αθήνα επιδιώκει να καταγραφεί αυτή η διάθεση επίλυσης προβλημάτων και εκκρεμοτήτων.