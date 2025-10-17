Τι περιλαμβάνει η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για πολυμερές σχήμα 5x5 παράκτιων χωρών της περιοχής
Τι περιλαμβάνει η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για πολυμερές σχήμα 5x5 παράκτιων χωρών της περιοχής
Κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ελληνική πρωτοβουλία – Το σχήμα περιλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη
Στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η Ελλάδα για συνάντηση παράκτιων χωρών της περιοχής αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα στηρίζει ανέκαθεν τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.
Η πρόταση ενός Πολυμερούς Σχήματος 5x5 περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Ειδικότερα, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Ως θεματικές περιλαμβάνονται το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.
Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος, όπως και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο η χώρα επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη, καταλήγουν.
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα στηρίζει ανέκαθεν τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.
Η πρόταση ενός Πολυμερούς Σχήματος 5x5 περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Ειδικότερα, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Ως θεματικές περιλαμβάνονται το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.
Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος, όπως και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο η χώρα επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη, καταλήγουν.
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα