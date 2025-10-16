Αιχμές Δούκα εναντίον Ανδρουλάκη για αποκλεισμούς στελεχών του ΠΑΣΟΚ - Ναι στον διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα
Tο ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, «γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων
Με αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμούς στελεχών από τις ομάδες Συνεδρίου απαντά ο Χάρης Δούκας τονίζοντας πάντως την ανάγκη να διορθωθούν τα λάθη και να προχωρήσουν όλοι μαζί μπροστά.
«Υπήρξε μια στεναχώρια γιατί κάποιοι άνθρωποι, τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός των προσυνεδριακών ομάδων που ανακοινώθηκαν. Είχαμε προτείνει να είναι. Πρέπει να το δει ο πρόεδρος και να προχωρήσουμε μπροστά με ενότητα», είπε με νόημα ο Χάρης Δούκας μιλώντας για στελέχη που τον στηρίζουν και επισημαίνοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση για τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου- δήλωσε μάλιστα ότι ο ίδιος πληροφορήθηκε για τη δική του συμμετοχή στην Πολιτική Γραμματεία από τις ιστοσελίδες. Με συνέντευξή του στο Action24 ο Δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, «γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή».
Σε ερώτηση σχετικά με την «ακούνητη βελόνα» που διέκρινε ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε ότι «αν άκουγα τη «βελόνα» δεν θα κατέβαινα υποψήφιος Δήμαρχος στην Αθήνα». Θύμισε πως ανατράπηκαν τότε τα προγνωστικά και υποστήριξε ότι ο κόσμος σε σημαντικό ποσοστό αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Ζήτησε ανοιχτό Συνέδριο, όπου θα ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις- ο ίδιος έχει προτείνει να περάσει απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Να υπάρξει διάλογο ή συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και το κόμμα Τσίπρα; «Αν έχει καθαρές θέσεις δεν φοβάσαι το διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις. Να κάνουμε διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα», είπε ο κ. Δούκας ο οποίος προ ημερών είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων με τη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη-«είναι ένα σπουδαίο μνημείο που πρέπει να είναι ανοιχτό στον κόσμο όχι μόνο στις επετείους. Δήλωσε ότι τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών δεν πρέπει να σβηστούν μέχρι να απονεμηθεί Δικαιοσύνη και επιτέθηκε στο Θανάση Πλεύρη λέγοντας ότι λέει διάφορα ακραία για να μπετονάρει το κοινό της ακροδεξιάς.
.
