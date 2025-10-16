Αιχμές Δούκα εναντίον Ανδρουλάκη για αποκλεισμούς στελεχών του ΠΑΣΟΚ - Ναι στον διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα

Tο ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, «γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων