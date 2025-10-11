Μαρινάκης για Τσίπρα: Ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης που έφτασε την Ελλάδα στον γκρεμό τώρα εμφανίζεται ως σωτήρας
Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία, ο κ. Τσίπρας επέλεξε Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου, με δραχμιστές στην πρώτη γραμμή, με αυτούς που καταδικάστηκαν από ειδικό δικαστήριο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δριμεία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στην ΕΦΣΥΝ λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης που έφτασε την Ελλάδα στον γκρεμό τώρα εμφανίζεται ως σωτήρας».
«Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Επί των ημερών Τσίπρα η Ελλάδα ήταν η 27η στους 27 της ΕΕ σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν 6-7 θέσεις κάτω στον κατώτατο μισθό, είχε 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό. Αντίθετα επί ημερών Μητσοτάκη έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη σε χρόνια που δεν βρέχει ανάπτυξη στην Ευρώπη, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των 17 ετών, έχουμε 30% πάνω τον μέσο μισθό» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκλήθη να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις των τελευταίων 50-60 ετών που καμία από αυτές δεν δημιούργησε. Αντίθετα η κυβέρνηση Τσίπρα δημιούργησε κρίσεις λόγω των ιδεοληψιών της. Τι λέει το σύστημα που θέλει να επαναφέρει τον κ. Τσίρπα ως κάτι άλλο; Ότι ο άνθρωπος που επέλεξε Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου, με δραχμιστές στην πρώτη γραμμή, με αυτούς που καταδικάστηκαν από ειδικό δικαστήριο, τους πετάει σαν τρίχα στο ζυμάρι για τους δικούς του λόγους και έρχεται ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης που έφτασε την Ελλάδα στον γκρεμό ως ο σωτήρας».
Όπως σημείωσε «το επιχείρημα επανεμφάνισης Τσίπρα βασίζεται στην ασθενή μνήμη που θεωρούν ότι έχουν οι πολίτες και ίσως σε νεότερες γενιές που δεν έχουν ζήσει την τραγωδία του 2015. Η πολιτική κουζίνα και ένα υπομέρος των ΜΜΕ δεν συμβαδίζει με τη μέση συζήτηση που γίνεται στα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από συζητήσεις με όρους προσωπολατρείας αλλά από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του».
«Η κυβέρνηση το 2023 επανενξελέγη γιατί φρόντισε να φέρει πολλά παραδοτέα ώστε τα αρνητικά που πάντα υπάρχουν να είναι λιγότερα στην κρίση της κοινωνίας ώστε ο κόσμος να μας ξαναψηφίσει. Από 1η Ιανουαρίου ξεκινά μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με αλλαγές στις κλίμακες, στα τεκμήρια, ανακαινίζονται νοσοκομεία και σχολεία, γίνεται μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη» είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατέληξε:
«Η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο μεγάλα λάθη: να θεωρεί δεδομένα αυτά που πέτυχε για τον κόσμο και να μην δίνει απαντήσεις. το δεύτερο είναι να θεωρήσει ότι ο πήχης είναι ο όποιος κ. Τσίπρας. Ο πήχης δεν είναι ένας πρώην πρωθυπουργός αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν τον υποτιμώ αλλά θεωρώ ότι η κοινωνία είναι αλλού αλλά όχι σε έναν πρωθυπουργό που προσπαθεί να κάνει το μαύρο-άσπρο. Η δική μας στρατηγική βασίζεται στο πιο σημαντικό για μια κυβέρνηση που είναι η σύγκριση όχι με τον προηγούμενο αλλά στο τι παρέλαβες και τι παραδίδεις»
