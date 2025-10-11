Μαρινάκης για Τσίπρα: Ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης που έφτασε την Ελλάδα στον γκρεμό τώρα εμφανίζεται ως σωτήρας

Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία, ο κ. Τσίπρας επέλεξε Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου, με δραχμιστές στην πρώτη γραμμή, με αυτούς που καταδικάστηκαν από ειδικό δικαστήριο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος