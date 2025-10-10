Στον Βοτανικό οι Δούκας και Παπασταύρου - Ενημερώθηκαν για τις εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
Στον Βοτανικό οι Δούκας και Παπασταύρου - Ενημερώθηκαν για τις εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
«Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας
Στον Βοτανικό και στον χώρο που θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βρέθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εν εξελίξει εργασίες.
Η επίσκεψη έγινε επ' ευκαιρία της έναρξης της 2η φάσης του έργου κατασκευής του γηπέδου, που σηματοδοτείται από τις εργασίες εκσκαφής, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας.
«Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε!».
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Η επίσκεψη έγινε επ' ευκαιρία της έναρξης της 2η φάσης του έργου κατασκευής του γηπέδου, που σηματοδοτείται από τις εργασίες εκσκαφής, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας.
«Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε!».
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα