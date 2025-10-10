Στον Βοτανικό οι Δούκας και Παπασταύρου - Ενημερώθηκαν για τις εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Στον Βοτανικό και στον χώρο που θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βρέθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίωνκαι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εν εξελίξει εργασίες.Η επίσκεψη έγινε επ' ευκαιρία της έναρξης της 2η φάσης του έργου κατασκευής του γηπέδου, που σηματοδοτείται από τις εργασίες εκσκαφής, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας.«Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα» έγραψε σε ανάρτησή του οΑναλυτικά, η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε!».