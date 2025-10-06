Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μίλησε για θάλασσες, ψάχναμε σωσίβιο
Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μίλησε για θάλασσες, ψάχναμε σωσίβιο
Η σχέση Ελλάδας και Κύπρου θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και δηλώσεις για την ηλεκτιρκή διασύνδεση των δύο χωρών
Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα, ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει ο κ. Τσίπρας για θάλασσες, ψάχναμε όλοι ένα σωσίβιο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.
«Τα όσα συμβαίνουν σε ένα άλλο πολιτικό χώρο της Αριστεράς της κεντροαριστεράς όπως θέλετε τέλος πάντων να τον ορίσετε τον χώρο στον οποίο ανήκει ο κ. Τσίπρας δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν» είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να προσθέσει ωστόσο πως «θυμάμαι μια δήλωση του κ. Τσίπρα σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη τον Ιούνιο του 2015 και έψαξα και την βρήκα, πως βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχθεί σε νέες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι για ένα σωσίβιο, με capital controls, κλειστές τράπεζες και χρεωθήκαμε με πάνω από 100 αχρείαστα δισ. ευρώ. Δεν θα κάνει κάποια διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο η παραίτηση του κ. Τσίπρα, γιατί πάνω από δύο χρόνια δεν έκανε καμία παρέμβαση, κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη».
Για τις εξελίξεις στη σχέση με τη Λευκωσία, με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας - Κύπρου. Η σχέση μας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου. Σε ό,τι αφορά στη πορεία του έργου της διασύνδεσης το οποίο θα ωφελήσει πάνω από όλα την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομικοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
«Τα όσα συμβαίνουν σε ένα άλλο πολιτικό χώρο της Αριστεράς της κεντροαριστεράς όπως θέλετε τέλος πάντων να τον ορίσετε τον χώρο στον οποίο ανήκει ο κ. Τσίπρας δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν» είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να προσθέσει ωστόσο πως «θυμάμαι μια δήλωση του κ. Τσίπρα σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη τον Ιούνιο του 2015 και έψαξα και την βρήκα, πως βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχθεί σε νέες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι για ένα σωσίβιο, με capital controls, κλειστές τράπεζες και χρεωθήκαμε με πάνω από 100 αχρείαστα δισ. ευρώ. Δεν θα κάνει κάποια διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο η παραίτηση του κ. Τσίπρα, γιατί πάνω από δύο χρόνια δεν έκανε καμία παρέμβαση, κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη».
Για τις εξελίξεις στη σχέση με τη Λευκωσία, με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας - Κύπρου. Η σχέση μας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου. Σε ό,τι αφορά στη πορεία του έργου της διασύνδεσης το οποίο θα ωφελήσει πάνω από όλα την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομικοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα