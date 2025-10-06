Φαραντούρης: Το μπλόκο στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την Unesco είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νικόλας Φαραντούρης Γκας Μπιλιράκης Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Ιερά Μονή Σινά UNESCO Αίγυπτος

Φαραντούρης: Το μπλόκο στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την Unesco είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής αμφισβητεί τη δυνατότητα της Αιγύπτου να ηγηθεί της Unesco και συνεργάζεται με τον ρεπουμπλικανό βουλευτή Γκας Μπιλιράκη καθώς, όπως είπε, ο ίδιος δεν λειτουργεί σε στενά κομματικά στεγανά όταν πρόκειται για τα εθνικά συμφέροντα

Φαραντούρης: Το μπλόκο στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την Unesco είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
9 ΣΧΟΛΙΑ
«Τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά», χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΕRTNews την Κυριακή, την κινητικότητα στην Ουάσιγκτον μετά την επιστολή που είχε αποστείλει στις 2 Σεπτεμβρίου στην UNESCO εν όψει διεκδίκησης της προεδρίας του Οργανισμού για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς απ' την Αίγυπτο.

Η επιστολή του, που αμφιβητούσε την δυνατότητα της Αιγύπτου να ηγηθεί της UNESCO, κινητοποίησε τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή της Φλόριντα και στενό συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, Γκας Μπιλιράκη, ο οποίος ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών συναδέλφων του, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα παραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Κογκρέσο με τη συμμετοχή και του Έλληνα Ευρωβουλευτή μέσω τηλεδιάσκεψης απ' την Δανία που βρισκόταν με αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοιινοβουλίου.
«Καλώ την Κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της έστω τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, στο Κογκρέσο, ενώσαμε τις φωνές μας μαζί με τον Γκας Μπιλιράκη και εκπροσώπους Χριστιανών Κοπτών και Ασσυρίων. Η Κυβέρνηση απουσίαζε», σημείωσε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ν. Κασιμάτη, πώς και ενώνει δυνάμεις με τον ρεπουμπλικανό βουλευτή Gus Bilirakis, του περιβάλλοντος του Προέδρου Τραμπ, ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι δεν λειτουργεί σε στενά κομματικά στεγανά και μάλιστα όταν πρόκειται για το συμφέρον της πατρίδας & του λαού.
Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες

Καιρός: Επιστρέφουν οι καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν φαινόμενα

Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης