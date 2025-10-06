Φαραντούρης: Το μπλόκο στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την Unesco είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής αμφισβητεί τη δυνατότητα της Αιγύπτου να ηγηθεί της Unesco και συνεργάζεται με τον ρεπουμπλικανό βουλευτή Γκας Μπιλιράκη καθώς, όπως είπε, ο ίδιος δεν λειτουργεί σε στενά κομματικά στεγανά όταν πρόκειται για τα εθνικά συμφέροντα
Η επιστολή του, που αμφιβητούσε την δυνατότητα της Αιγύπτου να ηγηθεί της UNESCO, κινητοποίησε τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή της Φλόριντα και στενό συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, Γκας Μπιλιράκη, ο οποίος ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών συναδέλφων του, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα παραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Κογκρέσο με τη συμμετοχή και του Έλληνα Ευρωβουλευτή μέσω τηλεδιάσκεψης απ' την Δανία που βρισκόταν με αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοιινοβουλίου.
Τελευταία ευκαιρία για την Ι.Μονή #Σινά. Καλώ την Κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της έστω τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον στο #Κογκρέσο ενώσαμε τις φωνές μας μαζί με τον Γκας Μπιλιράκη @RepGusBilirakis, εκπροσώπους Χριστιανών Κοπτών & Ασσυρίων. Η Κυβέρνηση απουσίαζε. pic.twitter.com/D888pZoq7o— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 5, 2025
Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ν. Κασιμάτη, πώς και ενώνει δυνάμεις με τον ρεπουμπλικανό βουλευτή Gus Bilirakis, του περιβάλλοντος του Προέδρου Τραμπ, ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι δεν λειτουργεί σε στενά κομματικά στεγανά και μάλιστα όταν πρόκειται για το συμφέρον της πατρίδας & του λαού.
-«Πως και ενώνετε δυνάμεις με τον ρεπουμπλικανό 🇺🇸 βουλευτή Gus Bilirakis, πολύ κοντά στον Τραμπ, για τη Μονή Σινά;»— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 5, 2025
-«Δεν λειτουργώ σε στενά κομματικά στεγανά και μάλιστα όταν πρόκειται για το συμφέρον της 🇬🇷 πατρίδας & του λαού ή για να καλυφθούν τα κυβερνητικά λάθη ή ολιγωρία» pic.twitter.com/UXqMc4tl3J
