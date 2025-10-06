Φαραντούρης: Το μπλόκο στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την Unesco είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά





Η επιστολή του, που αμφιβητούσε την δυνατότητα της Αιγύπτου να ηγηθεί της UNESCO, κινητοποίησε τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή της Φλόριντα και στενό συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, «Τελευταία ευκαιρία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά », χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης , μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΕRTNews την Κυριακή, την κινητικότητα στην Ουάσιγκτον μετά την επιστολή που είχε αποστείλει στις 2 Σεπτεμβρίου στην UNESCO εν όψει διεκδίκησης της προεδρίας του Οργανισμού για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς απ' την Αίγυπτο Η επιστολή του, που αμφιβητούσε την δυνατότητα της Αιγύπτου να ηγηθεί της UNESCO, κινητοποίησε τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή της Φλόριντα και στενό συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, Γκας Μπιλιράκη , ο οποίος ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών συναδέλφων του, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα παραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Κογκρέσο με τη συμμετοχή και του Έλληνα Ευρωβουλευτή μέσω τηλεδιάσκεψης απ' την Δανία που βρισκόταν με αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοιινοβουλίου.

«Καλώ την Κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της έστω τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, στο Κογκρέσο, ενώσαμε τις φωνές μας μαζί με τον Γκας Μπιλιράκη και εκπροσώπους Χριστιανών Κοπτών και Ασσυρίων. Η Κυβέρνηση απουσίαζε», σημείωσε ο Νικόλας Φαραντούρης.