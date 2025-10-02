Δένδιας για Πάνο Ρούτσι: Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά είναι πράξη της Δικαιοσύνης, δεν υπογράφει το υπουργικό συμβούλιο
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την τοποθέτησή του, απάντησε και στον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος έσπευσε να επιρρίψει ευθύνες στην κυβέρνηση
Στην υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Εχουμε παιδιά, δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του» είπε ο κ. Δένδιας για να προσθέσει έπειτα «σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν διανοούμαι ότι μπορεί να υπάρξει άλλη τοποθέτηση. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες που ζει το δράμα του αυτός ο άνθρωπος».
Ο Υπουργός επανήλθε στο θέμα μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη για την μη ικανοποίηση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι στην κυβέρνηση.
«Θα είχαμε ευθύνη γι αυτό, αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης. Λυπούμαι, αλλά διατύπωσα απολύτως τη θέση μου. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι αυτό», είπε.
