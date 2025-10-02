Nέα Αριστερά: Ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα - Απαιτούμε την ασφαλή επιστροφή της Πέτης Πέρκα και όλου του πληρώματος
Nέα Αριστερά: Ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα - Απαιτούμε την ασφαλή επιστροφή της Πέτης Πέρκα και όλου του πληρώματος
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών
Την ασφαλή επιστροφή του ελληνικού πληρώματος του πλοίου «Οξυγόνο», μέλος του οποίου είναι και η βουλεύτρια Πέτη Πέρκα, ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, που καταγγέλλει «ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα».
«Είναι αδιανόητο: Έλληνες πολίτες, μέλη της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla, αγνοούνται μετά την αναχαίτιση και κατάληψη του πλοίου "Οξυγόνο" από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, που ανάμεσά τους βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ενώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την κατάστασή τους», σημειώνει η ανακοίνωση.
Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «γεγονός πρωτοφανούς σοβαρότητας, που συνιστά κρατική απαγωγή και πράξη πειρατείας, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μεθοδευμένη απόπειρα φίμωσης της διεθνούς αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δράσης».
Γι’ αυτό απαιτεί «την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης, με σαφή και επίσημη παρέμβαση προς το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση απελευθέρωση και ασφαλής επιστροφή όλων των επιβατών, καθώς και λεπτομερής πληροφόρηση για την κατάσταση της βουλεύτριας».
«Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Στόλου σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 18:30:
- Στην Πλατεία Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής) στην Αθήνα
- Και σε όλες τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση.
Για μια ενέργεια «τρομοκρατική και πειρατική» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
«Σήμερα τα ξημερώματα το κράτος του Ισραήλ επιτέθηκε στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla. Ο στόλος έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους βασανισμένους ανθρώπους της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μια ενέργεια τρομοκρατική και πειρατική», ανέφερε από το περιστύλιο της Βουλής.
«Πεντακόσιοι άνθρωποι από περισσότερες από σαράντα χώρες έχουν απαχθεί και τώρα δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Ανάμεσα σε αυτούς και 27 Έλληνες και Ελληνίδες. Στο σκάφος "Οξυγόνο" μάλιστα επέβαινε και η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Το επαναλαμβάνω. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει απαχθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγνοείται η τύχη του», τόνισε και συνέχισε:
«Απαιτώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την απελευθέρωση και την επιστροφή όλων των μελών της Ελληνικής αποστολής. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών».
«Αυτά τα οποία ζούμε είναι πρωτοφανή και εμείς βεβαίως από την πλευρά μας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μόνους τους», κατέληξε.
