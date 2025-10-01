Το θέμα της Μονής Σινά φέρνουν στο Αμερικανικό Κογκρέσο Γκας Μπιλιράκης και Νικόλας Φαραντούρης

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και πνευματικά μνημεία της ανθρωπότητας: της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Πριν από έναν μήνα, απέστειλα επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – με την ΕΕ να αποτελεί βασικό υποστηρικτή και χρηματοδότη του ΟΗΕ και της UNESCO – σε μια στιγμή εξαιρετικής σημασίας. Σε λίγες εβδομάδες, το Συμβούλιο θα διορίσει τον νέο Γενικό Διευθυντή. Ένας από τους υποψηφίους προέρχεται από την Αίγυπτο.Καμία υποψηφιότητα όμως δεν μπορεί να εξεταστεί εν κενώ. Οφείλει να αξιολογηθεί με βάση τον τρόπο που κάθε κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που του έχει εμπιστευθεί η ιστορία και οι διεθνείς συνθήκες – ανάμεσά τους και η Αίγυπτος. Η Μονή του Σινά δεν αποτελεί μόνο χώρο ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά και ένα παγκόσμιας σημασίας σύμβολο διαθρησκειακού σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης.Ωστόσο, σήμερα αυτός ο σεβάσμιος θεσμός βρίσκεται σε κίνδυνο. Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του. Έχουν κινηθεί αμφιλεγόμενες δικαστικές διαδικασίες και έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι οποίες – αν εφαρμοστούν – θα στερήσουν από τη Μονή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και, τελικά, τα ίδια τα κελιά και τη μοναστική της ζωή.Συνάδελφοι και φίλοι,Η ηγεσία της UNESCO δεν είναι απλώς ζήτημα κύρους· είναι πρωτίστως ηθική ευθύνη. Απαιτεί από κάθε κράτος και τον εκπρόσωπό του να ενσαρκώνουν τις αρχές της προστασίας, της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης. Θέτω αυτά τα ζητήματα με πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης, και πάνω απ’ όλα με πίστη στα ιδανικά της ίδιας της UNESCO.Με αυτό το πνεύμα, καλώ τα θεσμικά μας όργανα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να εξετάσουν προσεκτικά τις ευρύτερες συνέπειες, εάν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το καθεστώς της Μονής δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι τη στιγμή της εκλογής. Τιμούμε την αποστολή μας, σημαίνει διασφαλίζουμε ότι η Μονή θα παραμείνει ανεπηρέαστη και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα θα είναι ακέραια και πλήρως κατοχυρωμένα.»Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωση ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε «τη σημασία της διαθρησκευτικής, διακομματικής και διατλαντικής στήριξης στη Μονή, ενός οικουμενικού συμβόλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ενώνουμε δυνάμεις».