Δένδιας από την Ιταλία: Συμφωνία αγοράς 2+2 μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου Bergamini (Fremm)
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως πρόκειται για πλοία με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση
Με την υπογραφή δύο πρωτοκόλλων για την προμήθεια δυο φρεγατών Bergamini και με τη δυνατότητα να προστεθούν άλλες 2 αντίστοιχες στην συνέχεια, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην Ιταλία.
«Ανοίγει η πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δυο φρεγάτες FREMM σαν αυτήν που είμαστε πάνω και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο» τόνισε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «πλοία δεκαετίας με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση».
«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» είπε ακόμα ο κ. Δένδιας.
Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia.
