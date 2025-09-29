Δένδιας από την Ιταλία: Συμφωνία αγοράς 2+2 μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου Bergamini (Fremm)

Ειδήσεις σήμερα:

Με την υπογραφή δύο πρωτοκόλλων για την προμήθεια δυο φρεγατώνκαι με τη δυνατότητα να προστεθούν άλλες 2 αντίστοιχες στην συνέχεια, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,στην«Ανοίγει η πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δυο φρεγάτες FREMM σαν αυτήν που είμαστε πάνω και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο» τόνισε ο κ., επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «πλοία δεκαετίας με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση».«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» είπε ακόμα ο κ. Δένδιας.