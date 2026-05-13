Άρση ασυλίας του Βελόπουλου μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αποφάσισε η Βουλή
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση του πολιτευτή της Φωνής Λογικής Χρήστου Κωστάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά της άρσης της ασυλίας 79 και «παρών» 18.

Αν και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ο κ. Βελόπουλος είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, σήμερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα ψηφίσουν «όχι», καλώντας παράλληλα τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Σύμφωνα με τον κ. Χήτα, ο μηνυτής έχει χαρακτηρίσει την Ελληνική Λύση «κόμμα των παιδοβιαστών και αναπαράγει ρυπαρά άρθρα», συνεχίζοντας την ίδια συμπεριφορά, παρά τις νομικές προσφυγές εις βάρος του.
