Σχοινάς για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο: «Είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό»

Ο υπουργός περιέγραψε στη Βουλή τους στόχους για το επόμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για «τρία μεγάλα εργοτάξια»





«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο







Νέα χρηματοδότηση 16 εκατ. ευρώ για τους ψαράδες Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε νέα



Η δράση, είπε, στηρίζει περίπου 400 επαγγελματίες αλιείς και επιχειρήσεις του κλάδου, με έμφαση στη μικρή παράκτια αλιεία και στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.





«Χρηματοδοτούμε επενδύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια των αλιέων, τις συνθήκες εργασίας και υγιεινής πάνω στα σκάφη, την ποιότητα των αλιευμάτων και συνολικά την καθημερινότητα των ανθρώπων της θάλασσας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής πίεσης στους θαλάσσιους πόρους», επισήμανε.



Κλείσιμο «Θα είμαστε απέναντι στους επιτήδειους και τα κυκλώματα» Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε και στην πρωινή του επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. «Βρεθήκαμε με την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς», είπε, αναφερόμενος σε ανθρώπους που «μέσα από σκληρή προσπάθεια προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους», είπε.



Σε αυτό το πλαίσιο ξεκαθάρισε ότι θα σταθεί απέναντι σε όσους υπονομεύουν τον πρωτογενή τομέα. Το υπουργείο «θα είναι απέναντι σε όλους τους επιτήδειους τα κυκλώματα που θέλουν ουσιαστικά να υπονομεύσουν την προσπάθεια των νοικοκυραίων Ελλήνων που αγωνίζονται στο χωράφι ή στο κοπάδι», επισήμανε.



Τα «τρία μεγάλα εργοτάξια» Ο υπουργός περιέγραψε τους στόχους για το επόμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για «τρία μεγάλα εργοτάξια» του πρωτογενούς τομέα.



Το πρώτο «εργοτάξιο» αφορά «την αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», σημειώνοντας ότι ανακοίνωσε με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή το χρονοδιάγραμμα του έτους, για να γνωρίζουν εξ αρχής οι αγρότες τι περιμένουν.



Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς , κατά την πρώτη του τοποθέτηση στη Βουλή από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση τριών επιτροπών, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλιείας Κώστα Καδή.«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακώλυσης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο κ. Σχοινάς, χωρίς να κατονομάσει ρητά την Τουρκία και πρόσθεσε: «Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς ζήτησε «πολύ καλύτερο συντονισμό, κοινή εποπτεία και κοινή εφαρμογή κανόνων από όλα τα παράκτια κράτη», επισημαίνοντας ότι η παράνομη και λαθραία αλιεία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Μεσόγειο.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, μέσω του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».Η δράση, είπε, στηρίζει περίπου 400 επαγγελματίες αλιείς και επιχειρήσεις του κλάδου, με έμφαση στη μικρή παράκτια αλιεία και στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.«Χρηματοδοτούμε επενδύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια των αλιέων, τις συνθήκες εργασίας και υγιεινής πάνω στα σκάφη, την ποιότητα των αλιευμάτων και συνολικά την καθημερινότητα των ανθρώπων της θάλασσας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής πίεσης στους θαλάσσιους πόρους», επισήμανε.Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε και στην πρωινή του επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. «Βρεθήκαμε με την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς», είπε, αναφερόμενος σε ανθρώπους που «μέσα από σκληρή προσπάθεια προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους», είπε.Σε αυτό το πλαίσιο ξεκαθάρισε ότι θα σταθεί απέναντι σε όσους υπονομεύουν τον πρωτογενή τομέα. Το υπουργείο «θα είναι απέναντι σε όλους τους επιτήδειους τα κυκλώματα που θέλουν ουσιαστικά να υπονομεύσουν την προσπάθεια των νοικοκυραίων Ελλήνων που αγωνίζονται στο χωράφι ή στο κοπάδι», επισήμανε.Ο υπουργός περιέγραψε τους στόχους για το επόμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για «τρία μεγάλα εργοτάξια» του πρωτογενούς τομέα.Το πρώτο «εργοτάξιο» αφορά «την αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», σημειώνοντας ότι ανακοίνωσε με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή το χρονοδιάγραμμα του έτους, για να γνωρίζουν εξ αρχής οι αγρότες τι περιμένουν.

Το δεύτερο είναι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η νέα στρατηγική της Ευρώπης για την παραγωγή μέχρι το 2034. «Εκεί η Ελλάδα πρέπει -και θα είναι- είναι παρούσα με σοβαρότητα, με σχέδιο και με αυτοπεποίθηση», αν΄φερε.



Το τρίτο αφορά τη μάχη απέναντι στις ζωονόσους και τις νέες υγειονομικές απειλές: «Η ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο και συνολικά οι νέες πιέσεις που δημιουργούνται μάς δείχνουν ότι απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση, συνεργασία και γρήγορα αντανακλαστικά».



Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο κατέθεσε νέες τροπολογίες για τη στήριξη των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, και κατέθεσε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή των βολών που θα οδηγήσουν στην ιχνηλασιμότητα του ελληνικού ζωικού κεφαλαίου.

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 14.05.2026, 12:04