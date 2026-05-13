Σύγκρουση Φάμελλου - Μαρκόπουλου στη Βουλή: «Λαβύρινθος σκανδάλων η κυβέρνηση» - «Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο θέμα με το drone στη Λευκάδα, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την οικονομία - «Να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε υπουργό Οικονομικών τον Βαρουφάκη» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
Σε ανοιχτή κόντρα βρέθηκαν κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με τον Σωκράτη Φάμελλο να κατηγορεί τόσο τον πρωθυπουργό, όσο και τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την οικονομία, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να του ζητά «να υπάρχει συστολή», από το κόμμα που είχε υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα «στο χιλιοστό» η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή.
Στην ομιλία του, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «επιχειρησιακή ανεπάρκεια» στη θαλάσσια επιτήρηση, ρωτώντας γιατί το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το Πολεμικό Ναυτικό.
Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω EΥΠ και Predator, κάνοντας λόγο για «λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου». Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ. «Δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και προσωπικά στον κ. Πιερρακάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έγινε «χώρα φθηνής εργασίας και ακριβής ζωής». Σε αυτό το πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεόνασμα 12,1 δισ. «το έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία».
Όπως είπε, η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας μέσω των δημοσιονομικών δεικτών, την ώρα που τα νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια.
Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί έμμεση ιδιωτικοποίηση του νερού το οποίο μετατρέπει σε «πεδίο δράσης κερδοσκόπων και όχι κοινωνικό αγαθό», με στόχο τα αποθεματικά της ΕΥΔΑΠ να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συμφέροντα.
Με αιχμές η απάντηση ΜαρκόπουλουΠολλαπλές αιχμές άφησε στην απάντησή του ο κ. Μαρκόπουλος, αν και ο κ. Φάμελλος είχε αποχωρήσει από την αίθουσα. «Όταν έχεις βαριά κληρονομιά, στο χιλιοστό, παρατρίχα, και είναι ο πρόεδρος του Eurogroup εδώ, καλό είναι πιο κάτω οι τόνοι», είπε, ζητώντας να υπάρχει «συστολή» σε μια σύγκριση Βαρουφάκη – Πιερρακάκη. «Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα, μήπως να πούμε τα καλορίζικα;», είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην πρωυπουργός έχουν «το ίδιο, μονότονο αφήγημα» για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν «υπερχρεωμένη με μεγάλα οικονομικά προβλήματα».
Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για τις υποκλοπές. «Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις Μενουδάκου και Τζαβέλλα; Είναι νεφελώδης πρόταση. Bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή», τόνισε, λέγοντας ότι η πρόταση έγινε για να καλύψει η Κουμουνδούρου τα αδιέξοδά της.
Για ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, απέρριψε τις κατηγορίες ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ενισχύει το εργατικό δυναμικό χωρίς παράκαμψη του ΑΣΕΠ.
