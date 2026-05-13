Σύγκρουση Φάμελλου - Μαρκόπουλου στη Βουλή: «Λαβύρινθος σκανδάλων η κυβέρνηση» - «Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα»

Με αιχμές η απάντηση Μαρκόπουλου

Πολλαπλές αιχμές άφησε στην απάντησή του ο κ. Μαρκόπουλος, αν και ο κ. Φάμελλος είχε αποχωρήσει από την αίθουσα. «Όταν έχεις βαριά κληρονομιά, στο χιλιοστό, παρατρίχα, και είναι ο πρόεδρος του Eurogroup εδώ, καλό είναι πιο κάτω οι τόνοι», είπε, ζητώντας να υπάρχει «συστολή» σε μια σύγκριση Βαρουφάκη – Πιερρακάκη.», είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην πρωυπουργός έχουν «το ίδιο, μονότονο αφήγημα» για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν «υπερχρεωμένη με μεγάλα οικονομικά προβλήματα».Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για τις υποκλοπές. «Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις Μενουδάκου και Τζαβέλλα; Είναι νεφελώδης πρόταση. Bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή», τόνισε, λέγοντας ότι η πρόταση έγινε για να καλύψει η Κουμουνδούρου τα αδιέξοδά της.Για ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, απέρριψε τις κατηγορίες ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ενισχύει το εργατικό δυναμικό χωρίς παράκαμψη του ΑΣΕΠ.