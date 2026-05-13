Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έχει ζητήσει εξηγήσεις για το θαλάσσιο drone - Δεν θα δεχθούμε πολεμικές πράξεις στην Αν. Μεσόγειο

«Η χώρα μας δεν θα δεχθεί πολεμικά σενάρια ή πολεμικές πράξεις ή άλλες επικίνδυνες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης, με αφορμή την εύρεση του θαλασσίου drone στη Λευκάδα.Όπως είπε, πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό και παρέπεμψε στις δηλώσεις τόσο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, όσο και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συμπληρώνοντας δε πως η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της και έχει ζητήσει εξηγήσεις και αναμένει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, σημείωσε ακόμη ότι, «μόλις η χώρα μας έχει πλήρη εικόνα και επίσημες εξηγήσεις, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και σχετικών διαβημάτων». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι σε αντίστοιχα περιστατικά στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία αποδίδονταν θεωρητικώς στην Ουκρανία, δεν υπήρξε ποτέ ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο.Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι επιχειρεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία τις αίολες θέσεις της και αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές ενέργειες του τελευταίου διαστήματος για την προάσπιση των θαλάσσιων συμφερόντων μας, από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα έως την παρουσία της Chevron νοτίως της Κρήτης.Ο Σερραίος βουλευτής ξεκαθάρισε ότι η εσωτερική νομοθέτηση μιας χώρας απευθύνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της ακροατήριο και στην εγχώρια έννομη τάξη και δεν παράγει διεθνή έννομα αποτελέσματα, ιδίως όταν είναι πλήρως ασύμβατη με το Διεθνές Δίκαιο. Τόνισε δε ότι, εάν ποτέ στο μέλλον η Τουρκία αποφασίσει να κινηθεί στο πεδίο με βάση αυτή τη λογική, η Ελλάδα θα δώσει, όπως πράττει πάντα, την προσήκουσα απάντηση. Πρόσθεσε ότι η ανακήρυξη ΑΟΖ γίνεται κατόπιν συμφωνιών μεταξύ γειτονικών χωρών, άρα η οποιαδήποτε πιθανή μονομερής απόφαση δεν αναγνωρίζεται από το διεθνές νομικό πλαίσιο.Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Τουρκία προσπαθεί να τροφοδοτήσει το εσωτερικό της ακροατήριο με το αφήγημα της περικύκλωσης, ενώ στην πραγματικότητα έχει απομονωθεί από τις ίδιες της τις επιλογές. Όπως ανέφερε, η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ παράγει αποτελέσματα, ενώ η χθεσινή τετραμερής στην Κύπρο για το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με τη στήριξη και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αποδεικνύει ότι το έργο αποκτά νέα δυναμική και ότι η Ευρώπη το θεωρεί υψίστης προτεραιότητας.