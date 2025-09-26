Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος λόγω «slow down» κατά 25% των αφίξεων από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Έχουν θέσει όριο στο πόσα αεροσκάφη μπορούν να φτάνουν ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - Αυξημένη η κίνηση στο αεροδρόμιο, χωρίς όμως ουσιαστικά προβλήματα
Ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου παρά το γεγονός ότι η θερινή σεζόν και τα θερινά προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών οδεύουν προς το τέλος οι καθυστερήσεις εμμένουν.
Ο λόγος είναι πως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εφαρμόζουν πολύ πιο αυστηρό πρωτόκολλο στις αφίξεις (κάθε πόσα λεπτά θα δίνουν άδεια προσγείωσης στα αεροσκάφη), με αποτέλεσμα οι αφίξεις να σημειώνουν ένα «slow down» της τάξης του 25%.
Η καθυστερημένη άφιξη ενός αεροσκάφους σημαίνει και καθυστέρηση στην αναχώρησή του για το επόμενο δρομολόγιο κάτι που λειτουργεί σωρευτικά σε όλον τον προγραμματισμό των ημερήσιων δρομολογίων του και βέβαια μεταφράζεται και σε ταλαιπωρία των επιβατών.
Νωρίς το μεσημέρι, οι επιβάτες στον διεθνή αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος ανέφεραν πως φτάνουν με καθυστέρηση 40 και 45 λεπτών.
Στον χώρο των αφίξεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση ενώ στις αναχωρήσεις η εικόνα δεν διαφέρει από άλλες ημέρες.
Ήδη από χθες έχει παρατηρηθεί το λεγόμενο «slow down» στις πτήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι εξυπηρετούνται λιγότερες πτήσεις ανά ώρα από αυτές που αναμενόταν να εξυπηρετηθούν.
Στα συστήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Αερομεταφορών (Eurocontrol) ο περιορισμός αυτός των πτήσεων καταγράφεται στο μείον 25% ως προς την παρεχόμενη χωρητικότητα αφίξεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις καθυστερήσεις των πτήσεων.
Αν και επίσημες δηλώσεις για το θέμα δεν έχουν γίνει, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καθυστερήσεις σχετίζονται για μία ακόμη φορά με θέματα εναέριας κυκλοφορίας και τους ελεγκτές οι οποίοι επικαλούνται επιχειρησιακά ζητήματα και θέματα ασφαλείας.
Ωστόσο, φαίνεται ότι το όλο ζήτημα έχει να κάνει και με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αλλά και το …σύνηθες θέμα των υπερωριών και των πρόσθετων αποδοχών δεδομένου ότι όλη αυτή την περίοδο οι ελεγκτές καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας το οποίο συνεχίζει κάθε μήνα να κινείται αυξητικά.
Σε σχέση με το νομοσχέδιο, από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, επικοινωνείται ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες συνολικά στις αερομεταφορές και τη διαχείριση του ζητήματος της εναέριας κυκλοφορίας.
Σημειωτέον ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη από το βήμα του συνεδρίου Υποδομών Μεταφορών ITC 2025 o Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος ανέφερε ότι τίθεται τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της ΥΠΑ, σε ΝΠΔΔ, με βασικό στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο «να αποκτήσει πλέον μια πιο ευέλικτη δομή με ένα λιτό οργανόγραμμα».
Παράλληλα, σε λίγες ημέρες ορκίζονται οι 97 επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού πρόσληψης ελεγκτών που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 θα ακολουθήσει η πρόσληψη 72 ελεγκτών ακόμη.
«Οι προσλήψεις ελεγκτών θα συνεχιστούν και το 2027», ανέφερε ενώ στο τελικό στάδιο υλοποίησης από το ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόληψη 43 νέων Ηλεκτρονικών, ενώ έχει εγκριθεί η πρόσληψη ακόμη 43 για το 2026. Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, η ΥΠΑ, σύμφωνα με τη διοίκησή της, εργάζεται πάνω σε 13 μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, με τα δύο πιο εμβληματικά έργα να περιλαμβάνουν το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και τον εκσυγχρονισμό των ραντάρ.
Το θέμα απασχολεί και τις αεροπορικές που καλούνται να διαχειριστούν την ταλαιπωρία των επιβατών με τη χαμηλού κόστους Ryanair να έχει χρησιμοποιήσει το προηγούμενο διάστημα πολύ σκληρή γλώσσα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι φέτος η Ελλάδα ήταν στο τοπ 5 των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις επηρεάζοντας από την αρχή της χρονιάς πάνω από 1 εκατ. επιβάτες της αεροπορικής μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Επιπλέον, η Aegean, σήμερα, Παρασκευή, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».
«Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.
Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», δηλώνει η εταιρεία.
«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.
Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».
Η ανακοίνωση της AEGEAN«Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».
«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
Η ανακοίνωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.
Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».
