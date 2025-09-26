Καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος λόγω «slow down» κατά 25% των αφίξεων από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Έχουν θέσει όριο στο πόσα αεροσκάφη μπορούν να φτάνουν ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - Αυξημένη η κίνηση στο αεροδρόμιο, χωρίς όμως ουσιαστικά προβλήματα