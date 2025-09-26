Ο Δένδιας θυμάται τις ενστάσεις Αποστολάκη για τα F-35 και σημειώνει πως «ορθά προτάξαμε την προμήθειά τους»
«Προτάξαμε τότε τα F-35 και ορθά, απεδείχθη ότι προτάξαμε τα F-35» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή τις συζητήσεις Τραμπ - Ερντογάν και τις ενστάσεις που εξέφραζε ο Ευάγγελος Αποστολάκης
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση ορθώς προέταξε την αγορά των F-35, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.
Όπως αναφέρει στο βίντεο ο κ. Δένδιας «εδώ στη Βουλή είχε γίνει μια συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος τότε είχε πει - ο ναύαρχος ε.α. Αποστολάκης σε αυτόν αναφέρομαι ως ναύαρχο έτσι συνήθισα να τον λέω παρότι θα έπρεπε να τον προσφωνώ "κύριε υπουργέ" - "γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο Στόλος έχει τεράστιες ανάγκες;"».
Και συνεχίζει: «Παρακαλώ να θυμηθεί ότι είχα πει "με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν στις επόμενες εκλογές - τότε ήταν Πρόεδρος ο Μπάιντεν - κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πετύχει να πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα;"».
«Προτάξαμε τότε τα F-35», εξηγεί, «και ορθά, απεδείχθη ότι προτάξαμε τα F-35».
Διευκρινίζει ακόμα, ότι «δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία» αλλά, «για να είμαστε ειλικρινής, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν».
