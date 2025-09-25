Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της εστίασης στο επίκεντρο εκδήλωσης του Δημήτρη Τσιόδρα στις Βρυξέλλες

«Η εστίαση δεν είναι απλώς επιχειρήσεις που σερβίρουν φαγητό αλλά μέρος της κουλτούρας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», δήλωσε ο Δημήτρης Τσιόρδας