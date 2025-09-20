Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο Σπύρος Μπιμπίλας - «Μου λείπει η τηλεόραση»
Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο Σπύρος Μπιμπίλας - «Μου λείπει η τηλεόραση»

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν προτίθεται να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σε συνέντευξή, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ηθοποιός και βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, έκανε γνωστό ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά έδρα στη Βουλή στις επόμενες εκλογές.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως η τηλεόραση του λείπει, καθώς από τη στιγμή που ανέλαβε κοινοβουλευτικά καθήκοντα δεν του έχει γίνει καμία πρόταση για συμμετοχή σε τηλεοπτική παραγωγή. «Δεν έχω πλέον χρόνο και το γνωρίζουν», είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ

«Είμαι σε ένα χώρο που δεν με κάνει ευτυχισμένο», σημείωσε, εκφράζοντας ωστόσο «απόλυτη εμπιστοσύνη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν προτίθεται να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Κληθείς να παρομοιάσει τη Βουλή με είδος υποκριτικής, απάντησε: «η Βουλή είναι τραγέλαφος».


