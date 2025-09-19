Ο Μητσοτάκης καλεί τους βουλευτές της ΝΔ να γίνουν «πολλαπλασιαστές» του μηνύματος της ΔΕΘ - Παρουσιάζει οδικό χάρτη μέχρι το Συνέδριο

Στις 12 η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ - Α ναμένεται να πάρουν τον λόγο και βουλευτές με την εκτίμηση του Μαξίμου να κάνει λόγο για 10 έως 15, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα του χρόνου