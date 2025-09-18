Μητσοτάκης από Λήμνο: Θέλουμε οι ακρίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς, η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τις Ένοπλες Δυνάμεις

«Η Λήμνος είναι ένα νησί σε τροχιά ανάπτυξης», είπε η δήμαρχος του νησιού

Για το δημογραφικό και τον πρωτογενή τομέα μίλησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Λήμνουτόνισε: «Ευχαριστούμε τον κ. Πρωθυπουργό που είναι κοντά μας.είναι ένα νησί πραγματικά σε τροχιά ανάπτυξης. Κάνουμε σπουδαία, σημαντική δουλειά, συστηματικά, και ο Δήμος, εν γένει η Αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας.Υπάρχει έντονη επενδυτική δραστηριότητα και ενδιαφέρον, κύριος κορμός της οικονομίας μας είναι ο πρωτογενής τομέας, τον οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Θα τα πούμε και ειδικότερα μετά, στη σύσκεψη.Και φυσικά, υπάρχει μία στροφή προς τον τουρισμό, την οποία τη δουλεύουμε, Αυτοδιοίκηση και μαζί οι δραστηριοποιούμενοι στον τουρισμό, και χρειαζόμαστε εκεί να βάλουμε έναν τουρισμό με κανόνες, γιατί δε θέλουμε με τίποτα η Λήμνος να χάσει αυτά τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά και την ταυτότητα που έχει.Και όπως είδατε εσείς, κατά τη διαδρομή σας στην κεντρική αγορά, όλοι οι αλλοδαποί επισκέπτες τουρίστες σας είπαν ότι είναι κάτι μοναδικό, σας είπαν τη λέξη “unique” και επισκέπτονται και ξαναεπισκέπτονται.Αυτό το μοναδικό θέλουμε να το διατηρήσουμε, αλλά να το φέρουμε μέσα στην αγορά, όροι ανάπτυξης, να παραμείνουν εδώ οι νέες οικογένειες, να παραμένουν νέοι άνθρωποι, να μπορεί έτσι να υπάρχει εύφορο έδαφος για δραστηριότητα.Είναι πολλά τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε -θα τα πούμε και μετά- και τα οποία πρέπει να τα “τρέξουμε”, γιατί αφενός πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις ανάγκες της καθημερινότητας, που είναι δεκάδες, αλλά και να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις της ανάπτυξης, η οποία έρχεται και πρέπει να την προλάβουμε εμείς και να μη μας προλάβει εκείνη».Ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίουανέφερε: «Οικοδέσποινα είναι η συνάδελφος σήμερα, αλλά κι εμείς από την πλευρά μας να σας καλωσορίσουμε εδώ, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της οποίας αποτελούμε μέρος, όπως συνηθίζει να λέει και ο Σεβασμιώτατος, “ο έτερος ‘πνεύμων’ αυτής της Περιφερειακής Ενότητας”.Όπως είπε και η προλαλήσασα, είναι οο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και επιβίωσης των νησιών μας. Η κτηνοτροφία και η αλιεία είναι δύο βασικοί τομείς, οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε το κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν, να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά και, ει δυνατόν, να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν πάνω στα νησιά.Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα νησιά του Βορείου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι τοΕίναι ένα θέμα το οποίο το βάζουμε στο τραπέζι τώρα, στον πρόλογο που κάνουμε, και νομίζω ότι υπάρχουν και ιδέες και προτάσεις τις οποίες θέλουμε να ακούσετε και να τις συμπεριλάβετε κι αυτές στο ευρύτερο σχέδιο της καταπολέμησης αυτού του προβλήματος και να μπορέσουμε μαζί, συνεργατικά, να βρούμε μία λύση».Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένοόπου ξεναγήθηκε από τον προϊστάμενο της. Το ανακαινισμένο Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 2 Αυγούστου και υιοθετώντας σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση και ψηφιακές εφαρμογές προσφέρει «ζωντανή» αφήγηση για τον πολιτισμό και την ιστορία της Λήμνου, από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή περίοδο.Στη συνέχεια οπερπάτησε στην αγορά τηςόπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες και κατοίκους, ενώ επισκέφθηκε και τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Λήμνου «Ο Καλός Σαμαρείτης».