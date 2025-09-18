Η εξομολόγηση του Μπιορν Μποργκ: Τα ναρκωτικά, ο καρκίνος και η μεγαλύτερη ντροπή του όταν «έπαιξε» τένις με τον θάνατο
Η αυτοβιογραφία του αστέρα του τένις Μπιορν Μποργκ, με αποκαλύψεις για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του - Τα σκοτεινά χρόνια με τα ναρκωτικά, η αποτοξίνωση και η πιο ντροπιαστική στιγμή μπροστά στα μάτια του πατέρα του
Ο 11 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι γνωστός για την επιθυμία του να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως ακριβώς έκανε και με το παρατσούκλι «Άνθρωπος του Πάγου» που απέκτησε στα γήπεδα του τένις. Σπάνια είχε μιλήσει για την προσωπική του ζωή, όμως τώρα, στο βιβλίο του Heartbeats, το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, αποκαλύπτει τα πάντα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, ο Μποργκ λέει ότι ο καρκίνος βρίσκεται «στο πιο προχωρημένο στάδιό του» και τον αντιμετωπίζει σαν να «παίζει τελικό του Γουίμπλεντον».
Μέχρι τώρα ο Μποργκ δεν είχε παραδεχτεί την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, αλλά τώρα αποφάσισε τώρα να μιλήσει ανοιχτά για όλα. Το βιβλίο ξεκινά με μια εξαιρετική αφήγηση, κατά τη διάρκεια της μισοτελειωμένης «επιστροφής» στη δράση του στη δεκαετία του 1990, όταν μετά από ένα νέο ξεκίνημα με τα ναρκωτικά, ο Μποργκ καταρρέει και σχεδόν πεθαίνει καθ' οδόν προς ένα τουρνουά στην Ολλανδία με τον πατέρα του.
Τα προβλήματά του ξεκίνησαν, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο, με την αποχώρησή του από το τένις σε ηλικία 25 ετών - απόφαση που είχε σοκάρει τον κόσμο του αθλητισμού.
«Παρά την ανακούφιση που ένιωθα έχοντας επιτέλους την ελευθερία, τα συναισθήματα μοναξιάς και ριζώματος παρέμεναν», γράφει. «Και ο τρόπος που τα αντιμετώπισα ήταν να αυτοθεραπεύομαι με διάφορα πράγματα. Αυτό μετατράπηκε σε ένα επικίνδυνο μείγμα ναρκωτικών, χαπιών και αλκοόλ».
Ο Μποργκ δεν είχε μιλήσει ποτέ αναλυτικά για τους λόγους της αποχώρησής του, όμως λέει στο Heartbeat: «Ήμουν στην κορυφή για πολύ καιρό και χρειαζόμουν νέες προκλήσεις. Είχα κρατήσει τη θέση του Νο. 1 για 109 συνεχόμενες εβδομάδες.
Απομακρύνθηκα περισσότερο και περισσότερο, μέχρι που δεν ήθελα καν να βγω από το σπίτι. Εκείνο το συναίσθημα της απομόνωσης μεγάλωσε μέσα μου, ακόμα και όταν είχα την οικογένειά μου κοντά.
Ήμουν δυστυχισμένος οπουδήποτε κι αν ήμουν - στο Μόντε Κάρλο ή στη Νέα Υόρκη. Αυτό το ίδιο το συναίσθημα έγινε πρόβλημα. "Πού ανήκω; Ποιο είναι το σπίτι μου, πραγματικά;" Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που έθετα συνέχεια στον εαυτό μου. Όλα αυτά τα χρόνια συνεχούς μετακίνησης και ζωής με βαλίτσες με είχαν αφήσει τελείως χωρίς ρίζες.
Αλλά η απόφαση είχε ληφθεί. Και τίποτα δεν μπορούσε να την αλλάξει. Στο τέλος, δεν πρόδωσα κανέναν, εκτός από τον εαυτό μου. Ο εγωισμός μου είναι ισχυρός, και όταν αποφασίσω κάτι, αυτό είναι. Μπορώ να είμαι πεισματάρης μέχρι θανάτου. Αν με άφηναν μόνο για λίγο, έπαιρνα μεγαλύτερο διάλειμμα, ποιος ξέρει τι μπορεί να είχε συμβεί;»
Η πρώτη φορά που δοκίμασε ναρκωτικά
Ο Μποργκ είπε για την πρώτη φορά που δοκίμασε ναρκωτικά ότι: «ήταν το καλοκαίρι του 1982, κατά τη διάρκεια εκείνου του δήθεν διαλείμματος από το τένις, όταν σκοτώνω τον χρόνο μου στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήταν απλώς για να περάσω καλά και να ξεσπάσω.
Πολλοί άνθρωποι γύρω μου το έκαναν. Στην πορεία, έγινε συνήθεια - ένας τρόπος να αντιμετωπίσω τις σκοτεινές σκέψεις που άρχισαν να έρχονται μέσα μου. Ήταν απλώς μια διαφυγή και ένας τρόπος να μπω σε μια πιο ανάλαφρη και αδιάφορη φυσαλίδα. Και φυσικά, έμεινα κολλημένος σε αυτό.
Πάντα πίστευα στην αστρολογία, και οι Δίδυμοι λέγεται ότι είναι από τα πιο περίπλοκα ζώδια. Μερικές φορές νιώθω σαν να είμαι φτιαγμένος από δύο διαφορετικά άτομα: το καλό και το κακό. Όπως εύκολα μπορώ να αισθάνομαι γεμάτος ζωή, έτσι εύκολα μπορώ να ενεργώ παρορμητικά και να γίνομαι σχεδόν αυτοκαταστροφικός.
Δεν ένιωθα ποτέ άνετα με τις σκέψεις μου: Νιώθω σαν να με κατακλύζουν. Τότε οι δαίμονες με προλαβαίνουν, και τότε ξεκινάει η αυτοθεραπεία μου. Αλλά φυσικά, αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος για να το αντιμετωπίσεις, γιατί μόλις ελέγξεις μια εξάρτηση, μια άλλη παίρνει τη θέση της.»
Τα σκοτεινά χρόνια στο Μιλάνο
Η επόμενη φάση της ζωής του Μποργκ είναι η αποτυχημένη επιχείρησή του, και το βιβλίο εξιστορεί την σταδιακή κατάρρευση της εταιρείας του Bjorn Borg Design. Στη συνέχεια, έρχεται ο γάμος του με τη Λορεδάνα Μπερτέ το 1989 και μια περίοδος που ο ίδιος αποκαλεί «Τα Σκοτεινά Χρόνια στο Μιλάνο».
«Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων στο Μιλάνο, η ζωή έγινε μια χαοτική ακαταστασία. Υπήρχαν στιγμές φωτός και βαθιάς σκοτεινιάς, αλλά πάντα με αναταραχή. Ποτέ δεν ήξερα ποιο θα ήταν το κέφι της Λορεδάνα όταν ξυπνούσα: Αν θα ήταν καλή μέρα ή κακή».
Στη συνέχεια έρχεται μια ακόμα σοκαριστική αποκάλυψη από τον Μποργκ, όταν το 1989 μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και του έγινε πλύση στομάχου για να σωθεί από ένα επικίνδυνο μείγμα χαπιών και αλκοόλ. Δημοσιεύματα εκείνης της εποχής ανέφεραν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά ο Μποργκ και η Μπερτέ επέμεναν ότι πρόκειται για έναν πονόλαιμο, τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει «μπερδεύοντας» μεταξύ τους πολλά χάπια.
«Αυτό έγινε τίτλος σε εφημερίδες όλου του κόσμου, τον παρουσίαζαν σαν απόπειρα αυτοκτονίας. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ποτέ δεν ήθελα να τελειώσω τη ζωή μου. Παρόλο που δεν ήθελα να ζω έτσι, ποτέ δεν πήρα μια συνειδητή απόφαση για να τελειώσω τα πάντα».
Όταν επέστρεψε από το νοσοκομείο, συνειδητοποίησε ότι η ζωή του είχε ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου και για λίγο. Άφησε για λίγο τα ναρκωτικά, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες οι δαίμονές του επέστρεψαν.
Η αποτοξίνωση
Ο Μποργκ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τελικά έφυγε στο Λονδίνο για να παλέψει με τα ναρκωτικά, κλείνοντας σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Εκεί, ξεκίνησε την σκληρή διαδικασία ανασυγκρότησης του εαυτού του, αποφεύγοντας τους παλιούς γνωστούς του και τον κόσμο της νύχτας.
«Έφυγα, παίρνοντας μαζί μου μόνο ό,τι πραγματικά χρειαζόμουν: ρακέτες, παπούτσια και ρούχα. Έκανα check-in σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης, ένα μέρος όπου είχα μείνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό έγινε το προσωπικό μου κέντρο αποτοξίνωσης και η βάση μου για το άμεσο μέλλον. Ήμουν αποφασισμένος να επιστρέψω σε κάποιο είδος ρουτίνας, οπότε επικοινώνησα με το Queen's Club στο Λονδίνο. Ήταν απίστευτα υποστηρικτικοί και έφτιαξαν ένα πρόγραμμα τένις για μένα, ώστε να μπορώ να προπονούμαι καθημερινά με τους καλύτερους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μόλις έφτασα εκεί, ξεκίνησε η σκληρή δουλειά της ανοικοδόμησης του εαυτού μου. Δεν άφησα κανέναν από την παλιά μου ζωή να με πλησιάσει. Και υπήρχαν πολλοί, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που ήθελαν να διασκεδάσουν, να μπουν σε μια τρελή βόλτα ή να κερδίσουν δωρεάν ναρκωτικά. Ήταν σαν ένα αόρατο δίκτυο: Όπου κι αν πήγαινα, μπορούσαν να με βρουν και να βεβαιωθούν ότι τα ναρκωτικά ήταν εκεί. Δήθεν φίλοι που δεν νοιάζονταν καθόλου για μένα. Είχα χρήματα, δεν με ένοιαζαν και πολύ, και πάντα κατέληγα να πληρώνω τον λογαριασμό. Τα χρήματα γλιστρούσαν μέσα από τα δάχτυλά μου σαν νερό...».
Κοιτάζοντας πίσω, είναι κάπως εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν διέρρευσε τίποτα για την αποτοξίνωσή μου. Ήμουν ακόμα ο κύριος στόχος των βρετανικών ταμπλόιντ και το παραμικρό πράγμα συνήθως γινόταν πρωτοσέλιδο. Οι άνθρωποι που με βοηθούσαν στο Λονδίνο ήταν απίστευτα πιστοί και μου δόθηκε ο χώρος που χρειαζόμουν για να αναρρώσω με την ησυχία μου».
Η μεγαλύτερη ντροπή του Μποργκ
Στη συνέχεια του βιβλίου του ο Μποργκ περιγράφει την ιστορία της υποτροπής του με τα ναρκωτικά.
«Και μετά ήρθε η στιγμή που φοβόμουν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια ενός από τα ευρωπαϊκά τουρνουά, έχασα ξανά εντελώς τον έλεγχο. Τα συνηθισμένα δείπνα με κρασί πυροδότησαν άλλες συνήθειες και, στο τέλος, όλα έγιναν υπερβολικά.
Το σώμα μου μόλις λύγισε. Ξύπνησα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, με τους σωλήνες συνδεδεμένους στο σώμα μου. Πού ήμουν; Στην αρχή, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο μπαμπάς μου στεκόταν δίπλα μου και απλώς με κοιτούσε. "Τι κάνεις;" τον θυμάμαι να λέει. Το βλέμμα του με τα ορθάνοιχτα μάτια ήταν ταυτόχρονα ανήσυχο και εντελώς κενό. Καθώς συνήλθα, οι αναμνήσεις άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν...
Μέχρι σήμερα, ντρέπομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Αυτή ήταν η χειρότερη ντροπή από όλες, που το πρόβλημά μου με τα ναρκωτικά είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, με τόσο σοβαρές συνέπειες, και όλα αυτά μπροστά στον ίδιο μου τον πατέρα. Δεν ρώτησα καν τους γιατρούς ή τις νοσοκόμες πόσο κοντά είχα φτάσει στον θάνατο».