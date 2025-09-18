Η εξομολόγηση του Μπιορν Μποργκ: Τα ναρκωτικά, ο καρκίνος και η μεγαλύτερη ντροπή του όταν «έπαιξε» τένις με τον θάνατο



Τα σκοτεινά χρόνια στο Μιλάνο



Η αποτοξίνωση



Η μεγαλύτερη ντροπή του Μποργκ

Πολλοί άνθρωποι γύρω μου το έκαναν. Στην πορεία, έγινε συνήθεια - ένας τρόπος να αντιμετωπίσω τις σκοτεινές σκέψεις που άρχισαν να έρχονται μέσα μου. Ήταν απλώς μια διαφυγή και ένας τρόπος να μπω σε μια πιο ανάλαφρη και αδιάφορη φυσαλίδα. Και φυσικά, έμεινα κολλημένος σε αυτό.Πάντα πίστευα στην αστρολογία, και οι Δίδυμοι λέγεται ότι είναι από τα πιο περίπλοκα ζώδια. Μερικές φορές νιώθω σαν να είμαι φτιαγμένος από δύο διαφορετικά άτομα: το καλό και το κακό. Όπως εύκολα μπορώ να αισθάνομαι γεμάτος ζωή, έτσι εύκολα μπορώ να ενεργώ παρορμητικά και να γίνομαι σχεδόν αυτοκαταστροφικός.Δεν ένιωθα ποτέ άνετα με τις σκέψεις μου: Νιώθω σαν να με κατακλύζουν. Τότε οι δαίμονες με προλαβαίνουν, και τότε ξεκινάει η αυτοθεραπεία μου. Αλλά φυσικά, αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος για να το αντιμετωπίσεις, γιατί μόλις ελέγξεις μια εξάρτηση, μια άλλη παίρνει τη θέση της.»Η επόμενη φάση της ζωής του Μποργκ είναι η αποτυχημένη επιχείρησή του, και το βιβλίο εξιστορεί την σταδιακή κατάρρευση της εταιρείας του Bjorn Borg Design. Στη συνέχεια, έρχεται ο γάμος του με τη Λορεδάνα Μπερτέ το 1989 και μια περίοδος που ο ίδιος αποκαλεί «Τα Σκοτεινά Χρόνια στο Μιλάνο».«Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων στο Μιλάνο, η ζωή έγινε μια χαοτική ακαταστασία. Υπήρχαν στιγμές φωτός και βαθιάς σκοτεινιάς, αλλά πάντα με αναταραχή. Ποτέ δεν ήξερα ποιο θα ήταν το κέφι της Λορεδάνα όταν ξυπνούσα: Αν θα ήταν καλή μέρα ή κακή».Στη συνέχεια έρχεται μια ακόμα σοκαριστική αποκάλυψη από τον Μποργκ, όταν το 1989 μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και του έγινε πλύση στομάχου για να σωθεί από ένα επικίνδυνο μείγμα χαπιών και αλκοόλ. Δημοσιεύματα εκείνης της εποχής ανέφεραν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά ο Μποργκ και η Μπερτέ επέμεναν ότι πρόκειται για έναν πονόλαιμο, τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει «μπερδεύοντας» μεταξύ τους πολλά χάπια.«Αυτό έγινε τίτλος σε εφημερίδες όλου του κόσμου, τον παρουσίαζαν σαν απόπειρα αυτοκτονίας. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ποτέ δεν ήθελα να τελειώσω τη ζωή μου. Παρόλο που δεν ήθελα να ζω έτσι, ποτέ δεν πήρα μια συνειδητή απόφαση για να τελειώσω τα πάντα».Όταν επέστρεψε από το νοσοκομείο, συνειδητοποίησε ότι η ζωή του είχε ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου και για λίγο. Άφησε για λίγο τα ναρκωτικά, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες οι δαίμονές του επέστρεψαν.Ο Μποργκ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τελικά έφυγε στο Λονδίνο για να παλέψει με τα ναρκωτικά, κλείνοντας σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Εκεί, ξεκίνησε την σκληρή διαδικασία ανασυγκρότησης του εαυτού του, αποφεύγοντας τους παλιούς γνωστούς του και τον κόσμο της νύχτας.«Έφυγα, παίρνοντας μαζί μου μόνο ό,τι πραγματικά χρειαζόμουν: ρακέτες, παπούτσια και ρούχα. Έκανα check-in σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης, ένα μέρος όπου είχα μείνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό έγινε το προσωπικό μου κέντρο αποτοξίνωσης και η βάση μου για το άμεσο μέλλον. Ήμουν αποφασισμένος να επιστρέψω σε κάποιο είδος ρουτίνας, οπότε επικοινώνησα με το Queen's Club στο Λονδίνο. Ήταν απίστευτα υποστηρικτικοί και έφτιαξαν ένα πρόγραμμα τένις για μένα, ώστε να μπορώ να προπονούμαι καθημερινά με τους καλύτερους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο.Μόλις έφτασα εκεί, ξεκίνησε η σκληρή δουλειά της ανοικοδόμησης του εαυτού μου. Δεν άφησα κανέναν από την παλιά μου ζωή να με πλησιάσει. Και υπήρχαν πολλοί, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που ήθελαν να διασκεδάσουν, να μπουν σε μια τρελή βόλτα ή να κερδίσουν δωρεάν ναρκωτικά. Ήταν σαν ένα αόρατο δίκτυο: Όπου κι αν πήγαινα, μπορούσαν να με βρουν και να βεβαιωθούν ότι τα ναρκωτικά ήταν εκεί. Δήθεν φίλοι που δεν νοιάζονταν καθόλου για μένα. Είχα χρήματα, δεν με ένοιαζαν και πολύ, και πάντα κατέληγα να πληρώνω τον λογαριασμό. Τα χρήματα γλιστρούσαν μέσα από τα δάχτυλά μου σαν νερό...».Κοιτάζοντας πίσω, είναι κάπως εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν διέρρευσε τίποτα για την αποτοξίνωσή μου. Ήμουν ακόμα ο κύριος στόχος των βρετανικών ταμπλόιντ και το παραμικρό πράγμα συνήθως γινόταν πρωτοσέλιδο. Οι άνθρωποι που με βοηθούσαν στο Λονδίνο ήταν απίστευτα πιστοί και μου δόθηκε ο χώρος που χρειαζόμουν για να αναρρώσω με την ησυχία μου».Στη συνέχεια του βιβλίου του ο Μποργκ περιγράφει την ιστορία της υποτροπής του με τα ναρκωτικά.«Και μετά ήρθε η στιγμή που φοβόμουν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια ενός από τα ευρωπαϊκά τουρνουά, έχασα ξανά εντελώς τον έλεγχο. Τα συνηθισμένα δείπνα με κρασί πυροδότησαν άλλες συνήθειες και, στο τέλος, όλα έγιναν υπερβολικά.Το σώμα μου μόλις λύγισε. Ξύπνησα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, με τους σωλήνες συνδεδεμένους στο σώμα μου. Πού ήμουν; Στην αρχή, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο μπαμπάς μου στεκόταν δίπλα μου και απλώς με κοιτούσε. "Τι κάνεις;" τον θυμάμαι να λέει. Το βλέμμα του με τα ορθάνοιχτα μάτια ήταν ταυτόχρονα ανήσυχο και εντελώς κενό. Καθώς συνήλθα, οι αναμνήσεις άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν...Μέχρι σήμερα, ντρέπομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Αυτή ήταν η χειρότερη ντροπή από όλες, που το πρόβλημά μου με τα ναρκωτικά είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, με τόσο σοβαρές συνέπειες, και όλα αυτά μπροστά στον ίδιο μου τον πατέρα. Δεν ρώτησα καν τους γιατρούς ή τις νοσοκόμες πόσο κοντά είχα φτάσει στον θάνατο».