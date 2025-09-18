Ο Μητσοτάκης σηκώνει το γάντι και απαντά στους «παράγοντες» - Οι περιοδείες και η ανάλυση των δημοσκοπήσεων

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες», είπε με νόημα στον ΑΝΤ1 ο κ. Μητσοτάκης - Σήμερα θα βρεθεί στη Λήμνο, ένα από τα ακριτικά νησιά που ευνοούνται συνδυαστικά από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ως το 2027, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30%