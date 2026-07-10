Το prive πάρτι της Σίλιας Κριθαριώτη μετά το couture show στο Παρίσι
Το prive πάρτι της Σίλιας Κριθαριώτη μετά το couture show στο Παρίσι
Οι προσκεκλημένοι γιόρτασαν την επιτυχημένη παρουσίαση της νέας συλλογής της Celia Kritharioti στη γαλλική πρωτεύουσα
Η επιτυχία της επίδειξης και ο θετικός αντίκτυπός της στα διεθνή media ώθησαν την ελληνίδα designer Σίλια Κριθαριώτη στο να διοργανώσει ένα πάρτι στο διάσημο Γαλλικό Club L’ Aventure στην «καρδιά» του Παρισιού, με διεθνείς καλεσμένους.
Οι guest απόλαυσαν Γαλλικά finger food, την σαμπάνια Fleur de Miraval του Μπράντ Πιτ και μουσική από τους διάσημους Djs Φίλιππος Πάτσης και Karlita. Στο πρώτο στιγμιοτύπο που ακολουθεί η Σίλια Κριθαριώτη διασκεδάζει με την Πρέσβη της Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την persona της tv Caroline Stanbury.
Οι προσκεκλημένοι γιόρτασαν την παρουσίαση της νέας συλλογής της Celia Kritharioti στη γαλλική πρωτεύουσα.
Στο πάρτι που ακολούθησε έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, ο αδελφός της Σίλιας Κριθαριώτη, Νίκος Κριθαριώτης, η Μιράντα Πατέρα η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο John Καγιούλης, καθώς και τα μέλη της οικογένειας της σχεδιάστριας.
Ήταν το φινάλε για μια ημέρα που ξεκίνησε με υψηλή ραπτική και ολοκληρώθηκε με μουσική, χορό και καλή παρέα.
Δείτε βίντεο
Οι guest απόλαυσαν Γαλλικά finger food, την σαμπάνια Fleur de Miraval του Μπράντ Πιτ και μουσική από τους διάσημους Djs Φίλιππος Πάτσης και Karlita. Στο πρώτο στιγμιοτύπο που ακολουθεί η Σίλια Κριθαριώτη διασκεδάζει με την Πρέσβη της Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την persona της tv Caroline Stanbury.
Οι προσκεκλημένοι γιόρτασαν την παρουσίαση της νέας συλλογής της Celia Kritharioti στη γαλλική πρωτεύουσα.
Στο πάρτι που ακολούθησε έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, ο αδελφός της Σίλιας Κριθαριώτη, Νίκος Κριθαριώτης, η Μιράντα Πατέρα η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο John Καγιούλης, καθώς και τα μέλη της οικογένειας της σχεδιάστριας.
Ήταν το φινάλε για μια ημέρα που ξεκίνησε με υψηλή ραπτική και ολοκληρώθηκε με μουσική, χορό και καλή παρέα.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα