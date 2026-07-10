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To Fiat Topolino θα γίνει hot-hatch;
To Fiat Topolino θα γίνει hot-hatch;
Το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας σπορ έκδοσης του Topolino με το λογότυπο της Abarth φαίνεται πως εξετάζει η Fiat.
Η Fiat αναζητά τρόπους ώστε να κάνει το μικρό ηλεκτρικό τετράκυκλο πιο ελκυστικό στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες αποτελούν βασικό κοινό-στόχο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Παρότι το Topolino αποτελεί σήμερα το πιο δημοφιλές microcar στην Ιταλία, η μέση ηλικία των αγοραστών του κυμαίνεται στα μέσα της πέμπτης δεκαετίας της ζωής τους, αρκετά υψηλότερα από εκείνη που επιθυμεί η Fiat.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα στην ιταλική αγορά το Topolino Sport, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στα πιο ιδιαίτερα χρώματα του αμαξώματος, τις αγωνιστικού τύπου λωρίδες, το μαύρο εσωτερικό και το αφαιρούμενο ηχείο Bluetooth «Monsterlino».
Ωστόσο, οι βλέψεις της Fiat δεν σταματούν εκεί. Ο CEO της μάρκας, Ολιβιέ Φρανσουά, αποκάλυψε ότι ένα Abarth Topolino αποτελεί «όνειρο» για την εταιρεία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει τελικά στην παραγωγή. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Autocar, «εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ίσως γίνει πραγματικότητα. Θα ήταν απόλυτη επιτυχία».
Βέβαια, οι κανονισμοί που διέπουν τα τετράκυκλα κατηγορίας L6 δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστικές αναβαθμίσεις. Η ισχύς και η τελική ταχύτητα είναι αυστηρά περιορισμένες από τη νομοθεσία, επομένως ένα Abarth Topolino δύσκολα θα προσφέρει καλύτερες επιδόσεις.
Αντίθετα, είναι πιθανότερο να διαφοροποιείται μέσω πιο επιθετικής αισθητικής, αποκλειστικών σχεδιαστικών στοιχείων και σπορ λεπτομερειών που θα παραπέμπουν στην αγωνιστική ταυτότητα της Abarth.
Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του επικεφαλής της Fiat Ευρώπης, Γκαετάνο Τορέλ, ο οποίος τόνισε ότι στόχος της εταιρείας είναι να μεταφέρει την αίσθηση των Abarth στο Topolino, ώστε να κερδίσει το ενδιαφέρον των νεαρότερων ανθρώπων. Όπως εξήγησε, παρά την εμπορική επιτυχία του μοντέλου, εξακολουθεί να μην αποτελεί την πρώτη επιλογή των νέων 16 και 17 ετών.
Ο ίδιος απέδωσε το φαινόμενο στο γεγονός ότι αρκετοί γονείς προτιμούν τετράκυκλα, τα οποία εκπέμπουν πιο σπορ χαρακτήρα χάρη στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τον χαρακτηριστικό ήχο τους. Αντίθετα, το ηλεκτρικό Topolino προβάλλει μια πιο ήπια και φιλική προσωπικότητα, κάτι που, σύμφωνα με τη Fiat, ίσως χρειάζεται να αλλάξει προκειμένου να προσελκύσει ένα νεότερο κοινό.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα στην ιταλική αγορά το Topolino Sport, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στα πιο ιδιαίτερα χρώματα του αμαξώματος, τις αγωνιστικού τύπου λωρίδες, το μαύρο εσωτερικό και το αφαιρούμενο ηχείο Bluetooth «Monsterlino».
Ωστόσο, οι βλέψεις της Fiat δεν σταματούν εκεί. Ο CEO της μάρκας, Ολιβιέ Φρανσουά, αποκάλυψε ότι ένα Abarth Topolino αποτελεί «όνειρο» για την εταιρεία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει τελικά στην παραγωγή. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Autocar, «εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ίσως γίνει πραγματικότητα. Θα ήταν απόλυτη επιτυχία».
Βέβαια, οι κανονισμοί που διέπουν τα τετράκυκλα κατηγορίας L6 δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστικές αναβαθμίσεις. Η ισχύς και η τελική ταχύτητα είναι αυστηρά περιορισμένες από τη νομοθεσία, επομένως ένα Abarth Topolino δύσκολα θα προσφέρει καλύτερες επιδόσεις.
Αντίθετα, είναι πιθανότερο να διαφοροποιείται μέσω πιο επιθετικής αισθητικής, αποκλειστικών σχεδιαστικών στοιχείων και σπορ λεπτομερειών που θα παραπέμπουν στην αγωνιστική ταυτότητα της Abarth.
Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του επικεφαλής της Fiat Ευρώπης, Γκαετάνο Τορέλ, ο οποίος τόνισε ότι στόχος της εταιρείας είναι να μεταφέρει την αίσθηση των Abarth στο Topolino, ώστε να κερδίσει το ενδιαφέρον των νεαρότερων ανθρώπων. Όπως εξήγησε, παρά την εμπορική επιτυχία του μοντέλου, εξακολουθεί να μην αποτελεί την πρώτη επιλογή των νέων 16 και 17 ετών.
Ο ίδιος απέδωσε το φαινόμενο στο γεγονός ότι αρκετοί γονείς προτιμούν τετράκυκλα, τα οποία εκπέμπουν πιο σπορ χαρακτήρα χάρη στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τον χαρακτηριστικό ήχο τους. Αντίθετα, το ηλεκτρικό Topolino προβάλλει μια πιο ήπια και φιλική προσωπικότητα, κάτι που, σύμφωνα με τη Fiat, ίσως χρειάζεται να αλλάξει προκειμένου να προσελκύσει ένα νεότερο κοινό.
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