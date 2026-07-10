Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ: «Καταθέστε πρόταση νόμου για τη 13η σύνταξη να δούμε την κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους»

Νωρίτερα, ανακοίνωση με την οποία καλούσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου «για αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως 13η σύνταξη», εξέδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

για να μη χαλάμε τις καρδιές μας» το μόνο που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να καταθέσει πρόταση νόμου «για αυτό που βαφτίζει ως 13η σύνταξη» ώστε να λυθούν όλες οι απορίες «μετά την έγγραφη κοστολόγηση από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».



Συγκεκριμένα αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές: «Για να μη χαλάμε τις καρδιές μας και μάλιστα μεσημέρι Παρασκευής του Ιουλίου, το μόνο που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να καταθέσει πρόταση νόμου για αυτό που βαφτίζει ως "13η σύνταξη" για να μας λυθούν όλες οι απορίες μετά την έγγραφη κοστολόγηση από το ΓΛΚ».







Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι το πραγματικό κόστος της 13ης σύνταξης ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σημειώνει πως τα 450 εκατομμύρια ευρώ στα οποία κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του δεν επαρκούν για την καταβολή της σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη: «Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.







Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ Λίγο αργότερα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη.



Αναλυτικότερα σε απάντησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός αποδείχτηκε ένας ''γαλάζιος Κατρούγκαλος''» και πως «η κυβέρνηση της ΝΔ λέει ξεκάθαρα στους συνταξιούχους ότι δεν προτίθεται ούτε να χορηγήσει 13η σύνταξη ούτε να αποκαταστήσει τις αδικίες».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



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Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:



Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.



Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση. Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί .



Στο ΠΑΣΟΚ αναφέρονται κυβερνητικές πηγές σε ότι αφορά την 13η σύνταξη . Όπως χαρακτηριστικά λένε «το μόνο που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να καταθέσει πρόταση νόμου «για αυτό που βαφτίζει ως 13η σύνταξη» ώστε να λυθούν όλες οι απορίες «μετά την έγγραφη κοστολόγηση από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».Συγκεκριμένα αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές: «Για να μη χαλάμε τις καρδιές μας και μάλιστα μεσημέρι Παρασκευής του Ιουλίου, το μόνο που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να καταθέσει πρόταση νόμου για αυτό που βαφτίζει ως "13η σύνταξη" για να μας λυθούν όλες οι απορίες μετά την έγγραφη κοστολόγηση από το ΓΛΚ».Νωρίτερα, ανακοίνωση με την οποία καλούσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου «για αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως 13η σύνταξη», εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι το πραγματικό κόστος της 13ης σύνταξης ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σημειώνει πως τα 450 εκατομμύρια ευρώ στα οποία κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του δεν επαρκούν για την καταβολή της σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την Κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ».Λίγο αργότερα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη.Αναλυτικότερα σε απάντησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός αποδείχτηκε ένας ''γαλάζιος Κατρούγκαλος''» και πως «η κυβέρνηση της ΝΔ λέει ξεκάθαρα στους συνταξιούχους ότι δεν προτίθεται ούτε να χορηγήσει 13η σύνταξη ούτε να αποκαταστήσει τις αδικίες».«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας είναι θλιβερός μέσα στον πανικό του. Ο πρωθυπουργός και ο κ. Μαρινάκης έφτασαν στο σημείο να ρωτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που από χθες το βράδυ έχει δημόσια αναλύσει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για του συνταξιούχους.Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση. Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί .

Τον ενοχλεί που το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση . Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιος του εξαπάτησε.



Δεν ξεχνούν ποιος τους έλεγε να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά του 2015 -2016 και τελικά δεν τους έδωσε τίποτα .



Ο κ.Μητσοτάκης αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημείες τούς λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος».



Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης; Να το πουν καθαρά στους συνταξιούχους».

10.07.2026, 14:38