Βουλή: Live η Ώρα του Πρωθυπουργού με έρωτηση Ανδρουλάκη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Η ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ακρίβεια συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να «λυπάται και να θυμώνει»;», θα ακολουθήσει απάντηση του πρωθυπουργού ενώ η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τις δευτερολογίες των δύο πολιτικών αρχηγών.Ο κ. Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του επισήμανε, μεταξύ άλλων, την εξάρτηση από το φυσικό αέριο κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «είναι δικό σας επίτευγμα» και «μην το παίζετε αθώες περιστερές για τα ενεργειακά»«Λέτε ότι πέφτουν πολλά χρήματα στην αγορά και γι' αυτό προκύπτουν τα υπερπλεονάσματα. Μόνο για το 2024-2025 έφτασαν τα 8 δισ. ευρώ. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ ξεπέρασε τόσο πολύ τους στόχους σας και απέφερε αυτά τα 8 δισεκατομμύρια; Δεν υπεραπέδωσε η ανάπτυξη αλλά η ακρίβεια» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.«Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Ποιο 5%, θα το φάει η ακρίβεια μέχρι το Σεπτέμβριο» είπε ακόμα ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε το υπουργείο Ανάπτυξης την Πέμπτη.«Κύριε Μητσοτάκη αφήστε τα λυπάμαι και τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γι αυτό η πατρίδα χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή και πορεία» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης