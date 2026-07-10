Επίθεση Μαρκόπουλου σε Κωνσταντοπούλου: Να κάνει ένα ντους να της περάσουν τα νεύρα, σαν να έχουμε τον Ρουβίκωνα στη Βουλή
Επίθεση Μαρκόπουλου σε Κωνσταντοπούλου: Να κάνει ένα ντους να της περάσουν τα νεύρα, σαν να έχουμε τον Ρουβίκωνα στη Βουλή
«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σαν να έχουμε βάλει τον Ρουβίκωνα στη Βουλή», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών
Κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στράφηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστηρίζοντας ότι «κάνει πολιτικό χουλιγκανισμό», ενώ τόνισε ότι «αν θέλει να είναι θυμωμένη μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντους».
Ειδικότερα, μιλώντας στον Status FM 107.7, ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «παραλογισμό διαρκείας» και υποστήριξε ότι «είναι μια πολιτικός που κάνει πολιτικό χουλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική». Παράλληλα, συνέδεσε τη δημόσια παρουσία της με πρακτικές που, όπως είπε, θυμίζουν τον Ρουβίκωνα, σημειώνοντας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σαν να έχουμε βάλει τον Ρουβίκωνα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες και μπούλινγκ κατά των συναδέλφων της».
«Άμα θέλει να είναι θυμωμένη μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντους να της περάσουν», σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι «η Βουλή δεν μπορεί να γίνεται αρένα» και ότι «οι βουλευτές δεν είναι γουρούνια για να γίνονται λασπομαχίες», ενώ επανέλαβε το πολιτικό του ερώτημα για τις σχέσεις της κ. Κωνσταντοπούλου με τον Ρουβίκωνα.
Ο υφυπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε επίσης την κυβερνητική στάση σχετικά με την άρνηση κλήσης προσώπων στην κοινοβουλευτική διαδικασία για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη ακολουθήσει τη θεσμική και δικαστική της πορεία. «Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική διαδρομή που έχει πάρει. Πόσες φορές θέλουν να κληθεί κάποιος; Κάθε μήνα θα υπάρχει ένα σόου;», διερωτήθηκε.
Ειδικότερα, μιλώντας στον Status FM 107.7, ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «παραλογισμό διαρκείας» και υποστήριξε ότι «είναι μια πολιτικός που κάνει πολιτικό χουλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική». Παράλληλα, συνέδεσε τη δημόσια παρουσία της με πρακτικές που, όπως είπε, θυμίζουν τον Ρουβίκωνα, σημειώνοντας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σαν να έχουμε βάλει τον Ρουβίκωνα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες και μπούλινγκ κατά των συναδέλφων της».
«Άμα θέλει να είναι θυμωμένη μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντους να της περάσουν», σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι «η Βουλή δεν μπορεί να γίνεται αρένα» και ότι «οι βουλευτές δεν είναι γουρούνια για να γίνονται λασπομαχίες», ενώ επανέλαβε το πολιτικό του ερώτημα για τις σχέσεις της κ. Κωνσταντοπούλου με τον Ρουβίκωνα.
Ο υφυπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε επίσης την κυβερνητική στάση σχετικά με την άρνηση κλήσης προσώπων στην κοινοβουλευτική διαδικασία για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη ακολουθήσει τη θεσμική και δικαστική της πορεία. «Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική διαδρομή που έχει πάρει. Πόσες φορές θέλουν να κληθεί κάποιος; Κάθε μήνα θα υπάρχει ένα σόου;», διερωτήθηκε.
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