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Σιακαντάρης για εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο η εκλογή από τη ρευστή βάση θα επέτρεπε να εκλεγεί μια περσόνα όπως ο Κασσελάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Σιακαντάρης ΣΥΡΙΖΑ

Σιακαντάρης για εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο η εκλογή από τη ρευστή βάση θα επέτρεπε να εκλεγεί μια περσόνα όπως ο Κασσελάκης

«Τυχαίο που όλοι αυτοί που συνέβαλαν σ' αυτή την εκλογή, σήμερα δηλώνουν σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτάται ο συγγραφέας

Σιακαντάρης για εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο η εκλογή από τη ρευστή βάση θα επέτρεπε να εκλεγεί μια περσόνα όπως ο Κασσελάκης
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Τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε σε ανάρτηση του ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, «έχω γράψει δεκάδες σελίδες, από το 2004, κατά της εκλογής από τη ρευστή, και όχι την κομματική, βάση. Μόνο η εκλογή από αυτή τη βάση θα επέτρεπε σ' ένα αριστερό κόμμα να εκλέξει στην ηγεσία του μια περσόνα όπως ο Κασσελάκης».

«Από αυτή την εκλογή ξεκίνησαν όλα στην αποδομή του ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίο που όλοι αυτοί που συνέβαλαν σ' αυτή την εκλογή, σήμερα δηλώνουν σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτάται ο κ. Σιακαντάρης, στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

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