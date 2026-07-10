Πολάκης: «Ο Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του, όχι εμείς»
Πολάκης: «Ο Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του, όχι εμείς»
Βέβαιος ότι θα συνέλθει αύριο κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ «παρά τις παράνομες ενέργειες της ανπαληρώτριας γραμματέως» εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης
«Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει σελίδα» δήλωσε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος από τα κεντρικά της Κουμουνδούρου, όπου συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία, εξαπολύοντας, ταυτόχρονα, «βέλη» και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Πολάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα συνέλθει αύριο κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή «παρά τις παράνομες ενέργειες της ανπαληρώτριας γραμματέως».
Γι' αυτό, προσέθεσε, «αύριο συνεδριάζουμε για να κάνουμε τα εξής πράγματα: Πρώτον, να αλλάξουμε την πολιτική απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδριά του, καλώντας στην ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών, δημοκρατικών, προοδευτικών δυνάμεων. Δεύτερον, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα».
Ερωτηθείς αν η διαδικασία προβλέπει πρώτα εκλογή προέδρου και μετά επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι «το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή. Οι αποφάσεις της έχουν ισχύ νόμου για το κόμμα», τόνισε, εξηγώντας ότι χρειάζεται η συμμετοχή άνω των 130 ατόμων.
Στο σχόλιο ότι αν αναλάβει την ηγεσία του κόμματος θα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης απάντησέ ως εξής: «Γιατί δεν αντιστρέφετε το ερώτημα; Ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του. Εμείς εδώ ήμασταν. Και ο κύριος Τσίπρας εδώ ήτανε, μέχρι που αποφάσισε ότι έληξε ο ιστορικός κύκλος. Για δύο χρόνια δεν μίλησε και μετά αποφάσισε ότι έληξε ο ιστορικός κύκλος. Δεν βγήκαμε εμείς απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα με το πιο πλήρες πρόγραμμα κυβερνώσας Αριστεράς βαθιών θεσμικών αλλαγών που έχει ανάγκη η εργαζόμενη λαϊκή πλειοψηφία».
Γι' αυτό, προσέθεσε, «αύριο συνεδριάζουμε για να κάνουμε τα εξής πράγματα: Πρώτον, να αλλάξουμε την πολιτική απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδριά του, καλώντας στην ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών, δημοκρατικών, προοδευτικών δυνάμεων. Δεύτερον, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα».
Ερωτηθείς αν η διαδικασία προβλέπει πρώτα εκλογή προέδρου και μετά επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι «το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή. Οι αποφάσεις της έχουν ισχύ νόμου για το κόμμα», τόνισε, εξηγώντας ότι χρειάζεται η συμμετοχή άνω των 130 ατόμων.
Στο σχόλιο ότι αν αναλάβει την ηγεσία του κόμματος θα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης απάντησέ ως εξής: «Γιατί δεν αντιστρέφετε το ερώτημα; Ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του. Εμείς εδώ ήμασταν. Και ο κύριος Τσίπρας εδώ ήτανε, μέχρι που αποφάσισε ότι έληξε ο ιστορικός κύκλος. Για δύο χρόνια δεν μίλησε και μετά αποφάσισε ότι έληξε ο ιστορικός κύκλος. Δεν βγήκαμε εμείς απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα με το πιο πλήρες πρόγραμμα κυβερνώσας Αριστεράς βαθιών θεσμικών αλλαγών που έχει ανάγκη η εργαζόμενη λαϊκή πλειοψηφία».
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