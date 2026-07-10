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Στη Χάλκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την αναγέννηση της ιστορικής Θεολογικής Σχολής
Στη Χάλκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την αναγέννηση της ιστορικής Θεολογικής Σχολής
Προχωρούν τα έργα της μεγάλης ανακαίνισης με τη στήριξη του Αθανασίου Μαρτίνου
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη ενός από τα σπουδαιότερα πνευματικά μνημεία της Ορθοδοξίας σηματοδότησε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου επιθεώρησε την πορεία των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος.
Ο Παναγιώτατος μετέβη στη Χάλκη την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, συνοδευόμενος από τον Οικουμενικό Μεγάλο Ευεργέτη, Άρχοντα Έξαρχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, Πρόεδρο της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», καθώς και τη σύζυγό του κ. Μαρίνα Μαρτίνου, οι οποίοι έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς η ανακαίνιση της Θεολογικής Σχολής αποτελεί ένα έργο με ξεχωριστή σημασία όχι μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και για ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Το ιστορικό αυτό ίδρυμα υπήρξε για περισσότερο από έναν αιώνα κέντρο θεολογικής εκπαίδευσης, πνευματικής καλλιέργειας και προετοιμασίας στελεχών της Εκκλησίας.
Κατά την άφιξή του στη Σχολή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, η οποία αποτελεί την πνευματική καρδιά του συγκροτήματος της Χάλκης. Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους της Θεολογικής Σχολής και ενημερώθηκε αναλυτικά από τους υπευθύνους του έργου για την πορεία των εργασιών.
Οι εργασίες ανακαίνισης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και την ιδιαίτερη πολιτιστική αξία του συγκροτήματος.
Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν επίσης αντιπροσωπεία της Εφορίας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, καθώς και ο Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της αναβάθμισης ενός χώρου που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Παράλληλα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη του προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και τη σύζυγό του για τη γενναιόδωρη προσφορά τους, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Η αναστολή λειτουργίας της το 1971, μετά τη σχετική νομοθετική απόφαση των τουρκικών αρχών για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτέλεσε ένα γεγονός με διεθνή απήχηση και έκτοτε η επαναλειτουργία της αποτελεί πάγιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η σημερινή ανακαίνιση των εγκαταστάσεών της έρχεται να ενισχύσει την προοπτική διατήρησης και ανάδειξης αυτού του ιστορικού κέντρου γνώσης και πνευματικότητας καθώς η Χάλκη παραμένει μέχρι σήμερα ένα ζωντανό σύμβολο της ιστορικής παρουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Παναγιώτατος μετέβη στη Χάλκη την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, συνοδευόμενος από τον Οικουμενικό Μεγάλο Ευεργέτη, Άρχοντα Έξαρχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, Πρόεδρο της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», καθώς και τη σύζυγό του κ. Μαρίνα Μαρτίνου, οι οποίοι έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς η ανακαίνιση της Θεολογικής Σχολής αποτελεί ένα έργο με ξεχωριστή σημασία όχι μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και για ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Το ιστορικό αυτό ίδρυμα υπήρξε για περισσότερο από έναν αιώνα κέντρο θεολογικής εκπαίδευσης, πνευματικής καλλιέργειας και προετοιμασίας στελεχών της Εκκλησίας.
Κατά την άφιξή του στη Σχολή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκύνησε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, η οποία αποτελεί την πνευματική καρδιά του συγκροτήματος της Χάλκης. Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους της Θεολογικής Σχολής και ενημερώθηκε αναλυτικά από τους υπευθύνους του έργου για την πορεία των εργασιών.
Οι εργασίες ανακαίνισης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και την ιδιαίτερη πολιτιστική αξία του συγκροτήματος.
Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν επίσης αντιπροσωπεία της Εφορίας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, καθώς και ο Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της αναβάθμισης ενός χώρου που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Παράλληλα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη του προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και τη σύζυγό του για τη γενναιόδωρη προσφορά τους, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Η Χάλκη, ένα παγκόσμιο σύμβολο θεολογικής παράδοσηςΗ Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης ιδρύθηκε το 1844 και για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους θεολογικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας. Από τις αίθουσές της πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες της Εκκλησίας, θεολόγοι, ιεράρχες και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης.
Η αναστολή λειτουργίας της το 1971, μετά τη σχετική νομοθετική απόφαση των τουρκικών αρχών για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτέλεσε ένα γεγονός με διεθνή απήχηση και έκτοτε η επαναλειτουργία της αποτελεί πάγιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η σημερινή ανακαίνιση των εγκαταστάσεών της έρχεται να ενισχύσει την προοπτική διατήρησης και ανάδειξης αυτού του ιστορικού κέντρου γνώσης και πνευματικότητας καθώς η Χάλκη παραμένει μέχρι σήμερα ένα ζωντανό σύμβολο της ιστορικής παρουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
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