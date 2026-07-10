Σιμόπουλος μετά τις συλλήψεις για το χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα: Το κρησφύγετο ήταν κοντά μας, θεωρώ ότι θα συλληφθούν και οι δράστες της επίθεσης στο σπίτι μου