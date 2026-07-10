Σιμόπουλος μετά τις συλλήψεις για το χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα: Το κρησφύγετο ήταν κοντά μας, θεωρώ ότι θα συλληφθούν και οι δράστες της επίθεσης στο σπίτι μου
Σιμόπουλος μετά τις συλλήψεις για το χτύπημα στο σπίτι της Νέστορα: Το κρησφύγετο ήταν κοντά μας, θεωρώ ότι θα συλληφθούν και οι δράστες της επίθεσης στο σπίτι μου
Στις συλλήψεις των ατόμων που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin και για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Στις συλλήψεις των ατόμων που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin και για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας αναφέρθηκε ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αφού έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αποτελεσματική υπομονή και επιμονή της ελληνικής αστυνομίας, τόνισε πως θεωρεί ότι θα συλληφθούν και οι δράστες της ανάλογης επίθεσης στο δικό του σπίτι πέρσι τον Ιούνιο.
«Οι δράστες γνώριζαν πού μέναμε και έχοντας κοντά μας το κρησφύγετο τους μπορούσαν αμέσως να κρυφτούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στράτος Σιμόπουλος.
Ολόκληρη η δήλωση του Στράτου Σιμόπουλου για τις σημερινές συλλήψεις είναι η εξής: Η σημερινή σύλληψη των δολοφόνων της MARFIN και της Βάγιας Νέστορα αποδεικνύει ότι η ελληνική αστυνομία έχοντας υπομονή, επιμονή και μέθοδο φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Θεωρώ ότι με τις συλλήψεις της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και την ανακάλυψη του κρησφύγετου κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και στο δικό μου, θα συλληφθούν και οι δράστες της ανάλογης επίθεσης στο σπίτι μου πέρσι τον Ιούνιο. Οι δράστες γνώριζαν πού μέναμε και έχοντας κοντά μας το κρησφύγετο τους μπορούσαν αμέσως να κρυφτούν.
Συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που υλοποίησαν την εντολή του Πρωθυπουργού για άμεσα αποτελέσματα.
«Οι δράστες γνώριζαν πού μέναμε και έχοντας κοντά μας το κρησφύγετο τους μπορούσαν αμέσως να κρυφτούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στράτος Σιμόπουλος.
Ολόκληρη η δήλωση του Στράτου Σιμόπουλου για τις σημερινές συλλήψεις είναι η εξής: Η σημερινή σύλληψη των δολοφόνων της MARFIN και της Βάγιας Νέστορα αποδεικνύει ότι η ελληνική αστυνομία έχοντας υπομονή, επιμονή και μέθοδο φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Θεωρώ ότι με τις συλλήψεις της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και την ανακάλυψη του κρησφύγετου κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και στο δικό μου, θα συλληφθούν και οι δράστες της ανάλογης επίθεσης στο σπίτι μου πέρσι τον Ιούνιο. Οι δράστες γνώριζαν πού μέναμε και έχοντας κοντά μας το κρησφύγετο τους μπορούσαν αμέσως να κρυφτούν.
Συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που υλοποίησαν την εντολή του Πρωθυπουργού για άμεσα αποτελέσματα.
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