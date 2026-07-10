Συρεγγέλα: Η Κωνσταντοπούλου συνεχίζει την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της, σύντομα θα έχει ραντεβού με τη Δικαιοσύνη

Η βουλευτής της ΝΔ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αναφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για όσα, όπως υποστηρίζει, είπε σε βάρος της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει την «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» της και επιμένοντας ότι σύντομα «θα έχει ραντεβού με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη».



Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι στην πολιτική μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, ωστόσο, όπως σημειώνει, η συκοφαντία, τα ψεύδη και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να θεωρούνται αποδεκτή μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης.



Επιτροπή Δεοντολογίας για όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε βάρος της κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα σημειώνει ότι πριν προχωρήσει στην αναφορά, είχε ζητήσει δημόσια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει τους, κατά την ίδια, ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της και να ζητήσει συγγνώμη, κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν συνέβη.



Η κ. Συρεγγέλα αναφέρεται επίσης στα όσα έγιναν στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την Αστυνομία μέσα στο Κοινοβούλιο και ζήτησε τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους για απόπειρα εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.



Παράλληλα, σημειώνει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να συνδέσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες με την αγωγή που η ίδια έχει καταθέσει εναντίον της. Όπως τονίζει, η άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος δεν συνιστά εκβιασμό και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως αναφέρει, να δυσφημείται και να δέχεται επιθέσεις στην προσωπικότητά της.



αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ. Όπως αναφέρει, σε περίπτωση που δικαιωθεί, το σύνολο του ποσού θα διατεθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία.



Κλείνοντας, η Μαρία Συρεγγέλα υπογραμμίζει ότι απέναντι στη συκοφαντία η απάντηση δεν μπορεί να είναι η σιωπή, αλλά πρέπει να δίνεται θεσμικά, με στοιχεία, αποφασιστικότητα και σεβασμό στην αλήθεια.



Η δήλωση της Μαρίας Συρεγγέλα «Στην πολιτική μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα. Θα πρέπει, όμως, να συμφωνήσουμε ότι η συκοφαντία, τα ψεύδη και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως πολιτική αντιπαράθεση.



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Τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή αποδεικνύουν, δυστυχώς, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου συνεχίζει ακάθεκτη την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της. Έφτασε στο σημείο να καλέσει την Αστυνομία μέσα στη Βουλή και να ζητήσει τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους για απόπειρα εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.



Επιχείρησε, μάλιστα, να συνδέσει αυτή την πρωτοφανή κατηγορία με εμένα και με τη νόμιμη προσφυγή μου στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενη ότι οι συνάδελφοί μου συμπράττουν μαζί μου επειδή έχω καταθέσει αγωγή εναντίον της. Η άσκηση ενός απολύτως νόμιμου δικαιώματος προφανώς και δεν αποτελεί εκβιασμό. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να με δυσφημεί, να επιτίθεται στην προσωπικότητά μου και στη συνέχεια να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα επειδή καλείται να λογοδοτήσει για τα λεγόμενά του.



Σύντομα η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε πεδίο προσωπικών επιθέσεων και ακραίων συμπεριφορών, θα έχει ραντεβού με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη. Εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής που έχω καταθέσει εναντίον της, με την οποία ζητώ να μου επιδικαστούν 300.000 ευρώ.



Στην κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρεται σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα , υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος τηςσυνεχίζει την «» της και επιμένοντας ότι σύντομα «θα έχει ραντεβού με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη».Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι στηνμπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, ωστόσο, όπως σημειώνει, η συκοφαντία, τα ψεύδη και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να θεωρούνταιΌπως αναφέρει, κατέθεσε αναφορά στηνγια όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε βάρος της κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τονΠαράλληλα σημειώνει ότι πριν προχωρήσει στην αναφορά, είχε ζητήσει δημόσια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει τους, κατά την ίδια, ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της και να ζητήσει συγγνώμη, κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν συνέβη.Η κ. Συρεγγέλα αναφέρεται επίσης στα όσα έγιναν στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την Αστυνομία μέσα στοκαι ζήτησε τη, κατηγορώντας τους για απόπειρα εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.Παράλληλα, σημειώνει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Όπως τονίζει, η άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος δεν συνιστά εκβιασμό και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως αναφέρει, ναΗ βουλευτής της ΝΔ υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την οποία ζητά. Όπως αναφέρει, σε περίπτωση που δικαιωθεί, το σύνολο του ποσού θα διατεθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση καιΚλείνοντας, η Μαρία Συρεγγέλα υπογραμμίζει ότι απέναντι στη συκοφαντία η απάντηση δεν μπορεί να είναι η σιωπή, αλλά πρέπει να δίνεται θεσμικά, με στοιχεία, αποφασιστικότητα και σεβασμό στην αλήθεια.«Στην πολιτική μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα. Θα πρέπει, όμως, να συμφωνήσουμε ότι η συκοφαντία, τα ψεύδη και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως πολιτική αντιπαράθεση.Κατέθεσα αναφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για όσα είπε εναντίον μου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν προχωρήσω στην αναφορά, της είχα ζητήσει δημόσια να ανακαλέσει τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της. Της έδωσα την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δεν το έκανε. Αντίθετα, επέμεινε στα ίδια ψεύδη, χωρίς να παρουσιάσει ποτέ ούτε ένα στοιχείο που να στηρίζει όσα ισχυρίζεται.Τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή αποδεικνύουν, δυστυχώς, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου συνεχίζει ακάθεκτη την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της. Έφτασε στο σημείο να καλέσει την Αστυνομία μέσα στη Βουλή και να ζητήσει τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους για απόπειρα εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.Επιχείρησε, μάλιστα, να συνδέσει αυτή την πρωτοφανή κατηγορία με εμένα και με τη νόμιμη προσφυγή μου στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενη ότι οι συνάδελφοί μου συμπράττουν μαζί μου επειδή έχω καταθέσει αγωγή εναντίον της. Η άσκηση ενός απολύτως νόμιμου δικαιώματος προφανώς και δεν αποτελεί εκβιασμό. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να με δυσφημεί, να επιτίθεται στην προσωπικότητά μου και στη συνέχεια να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα επειδή καλείται να λογοδοτήσει για τα λεγόμενά του.Σύντομα η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε πεδίο προσωπικών επιθέσεων και ακραίων συμπεριφορών, θα έχει ραντεβού με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη. Εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής που έχω καταθέσει εναντίον της, με την οποία ζητώ να μου επιδικαστούν 300.000 ευρώ.

Όπως είχα ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, σε περίπτωση δικαίωσής μου, το σύνολο των χρημάτων θα δοθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία. Γιατί απέναντι στη συκοφαντία η απάντηση δεν μπορεί να είναι η σιωπή. Η απάντηση πρέπει να δίνεται θεσμικά, με στοιχεία, με αποφασιστικότητα και με απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια».

10.07.2026, 13:36