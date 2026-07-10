Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας κάνει τον Κινέζο για τους Ποινικούς Κώδικες, γιατί θα έπρεπε να εξηγήσει αν το έκανε για να φροντίσει το οικονομικό μέλλον του
Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας κάνει τον Κινέζο για τους Ποινικούς Κώδικες, γιατί θα έπρεπε να εξηγήσει αν το έκανε για να φροντίσει το οικονομικό μέλλον του
«Αλέξη μου κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου γιατί αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατότερο και πιο θαρραλέο» πρόσθεσε ο υπουργός Υγεία
Απάντηση στα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας προκείμενου να δικαιολογήσει γιατί δεν προχώρησε σε μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη μετά την καταγγελία του ότι πήρε χρήματα για να αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες το 2019, έδωσε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Υγείας.
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «χθες ο Τσίπρας έκανε τον Κινέζο, προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να ξεπεράσει το προφανές ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γιατί θα πρέπει να έρθει στο δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν π.χ. στη Siemens, στη Novartis και στα εξοπλιστικά ενώ θα πήγαιναν φυλακή δεν πήγαν γιατί ο Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό».
«Έκανε τον Κινέζο, ενώ τον είπα κλέφτη. Ενώ έλεγαν από την ΕΛΑΣ ότι ποτέ κανείς δεν έχει υπονοήσει κάτι γιατί τον Τσίπρα και τα λεφτά, εγώ το λέω με θάρρος, ναι πήρε λεφτά και το έχει πει η γραμματέας του Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Ας αφήσει τα χιουμοράκια, αυτό που δεν είπε στο Περιστέρι είναι ότι όταν τον πήραν από το γραφείο του ήταν στη Σαρδηνία και κάπνιζε πούρο όπως λέει η Political σήμερα» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.
«Αλέξη μου κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου γιατί αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατότερο και πιο θαρραλέο» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Με αφορμή, δε, τις αιτιάσεις ότι έκανε την καταγγελία χωρίς αποδείξεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε «έχει πει κάποιος στον Τσίπρα που λέει τον Μητσοτάκη διεφθαρμένο - και διεφθαρμένος είναι αυτός που πήρε χρήματα - να πάει στον εισαγγελέα; Γιατί πρέπει εγώ να φέρω βίντεο με τον Τσίπρα να παίρνει λεφτά και αυτός να με λέει κλέφτη και να μην πρέπει να αποδείξει τίποτα; Πού το είδατε αυτό γραμμένο; Εδώ έχει γίνει το εξής: όταν αυτοί μας λένε διεφθαρμένους εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε και αν τους λέμε αυτούς πρέπει πάλι εμείς να το αποδείξουμε, μονά-ζυγά δικά τους». «Κι εγώ αν ήμουν τόσο ανοιχτός όσο ο κ. Τσίπρας δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο, αυτό δείχνει μια ευφυία» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και στους συναδέλφους του από τη ΝΔ «που βγαίνουν κάπως κομ ιλ φο, αν θυμούνται ότι ο Τσίπρας πήγε να με κλείσει με ψέματα σε φυλακή. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ψύχραιμοι αν τους συνέβαινε το ίδιο. Να θυμούνται ότι υπάρχει και ένα ανθρώπινο στοιχείο. Το μόνο που μπορεί να διδαχθεί η ΝΔ από την αριστερά είναι να μην αδειάζει ο ένας τον άλλο».
Όσον αφορά, δε, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «ο κ. Φάμελλος ακολούθησε μια πορεία που δεν του άξιζε αλλά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Είχε μια στιγμή να γυρίσει την ιστορία υπέρ του όταν τον έβαλαν στον εξώστη κατά την παρουσίαση της Ιθάκης του Τσίπρα. Αν είχε φύγει αν δεν τον έβαζαν στην πρώτη σειρά, θα είχε ανεβάσει τα ποσοστά του και θα είχε αποκτήσει μια πολιτική συγκρότηση και ενδεχομένως να υποχρέωνε τον Τσίπρα να μιλήσει μαζί του».
«Ο κ. Τσίπρας είχε ένα σχέδιο από την αρχή, μακιαβελικά κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη βραδιά της συντριβής του αποφάσισε μακιαβελικά ότι η επιβίωσή του περνάει από την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπροστά στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα επέλεξε τον Τσίπρα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ενώ εκτίμησε ότι «η εκλογή του Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εγώ θεωρώ σίγουρη, θα αλλάξει τα δεδομένα γιατί θα έχουμε 2 αρχηγούς μαζί με την Κωνσταντοπούλου που εξαρτούν την πολιτική τους επιβίωση από την καταστροφή του Τσίπρα»
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «χθες ο Τσίπρας έκανε τον Κινέζο, προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να ξεπεράσει το προφανές ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γιατί θα πρέπει να έρθει στο δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν π.χ. στη Siemens, στη Novartis και στα εξοπλιστικά ενώ θα πήγαιναν φυλακή δεν πήγαν γιατί ο Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό».
«Έκανε τον Κινέζο, ενώ τον είπα κλέφτη. Ενώ έλεγαν από την ΕΛΑΣ ότι ποτέ κανείς δεν έχει υπονοήσει κάτι γιατί τον Τσίπρα και τα λεφτά, εγώ το λέω με θάρρος, ναι πήρε λεφτά και το έχει πει η γραμματέας του Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Ας αφήσει τα χιουμοράκια, αυτό που δεν είπε στο Περιστέρι είναι ότι όταν τον πήραν από το γραφείο του ήταν στη Σαρδηνία και κάπνιζε πούρο όπως λέει η Political σήμερα» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.
«Αλέξη μου κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου γιατί αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατότερο και πιο θαρραλέο» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Με αφορμή, δε, τις αιτιάσεις ότι έκανε την καταγγελία χωρίς αποδείξεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε «έχει πει κάποιος στον Τσίπρα που λέει τον Μητσοτάκη διεφθαρμένο - και διεφθαρμένος είναι αυτός που πήρε χρήματα - να πάει στον εισαγγελέα; Γιατί πρέπει εγώ να φέρω βίντεο με τον Τσίπρα να παίρνει λεφτά και αυτός να με λέει κλέφτη και να μην πρέπει να αποδείξει τίποτα; Πού το είδατε αυτό γραμμένο; Εδώ έχει γίνει το εξής: όταν αυτοί μας λένε διεφθαρμένους εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε και αν τους λέμε αυτούς πρέπει πάλι εμείς να το αποδείξουμε, μονά-ζυγά δικά τους». «Κι εγώ αν ήμουν τόσο ανοιχτός όσο ο κ. Τσίπρας δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο, αυτό δείχνει μια ευφυία» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.
Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και στους συναδέλφους του από τη ΝΔ «που βγαίνουν κάπως κομ ιλ φο, αν θυμούνται ότι ο Τσίπρας πήγε να με κλείσει με ψέματα σε φυλακή. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ψύχραιμοι αν τους συνέβαινε το ίδιο. Να θυμούνται ότι υπάρχει και ένα ανθρώπινο στοιχείο. Το μόνο που μπορεί να διδαχθεί η ΝΔ από την αριστερά είναι να μην αδειάζει ο ένας τον άλλο».
Όσον αφορά, δε, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «ο κ. Φάμελλος ακολούθησε μια πορεία που δεν του άξιζε αλλά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Είχε μια στιγμή να γυρίσει την ιστορία υπέρ του όταν τον έβαλαν στον εξώστη κατά την παρουσίαση της Ιθάκης του Τσίπρα. Αν είχε φύγει αν δεν τον έβαζαν στην πρώτη σειρά, θα είχε ανεβάσει τα ποσοστά του και θα είχε αποκτήσει μια πολιτική συγκρότηση και ενδεχομένως να υποχρέωνε τον Τσίπρα να μιλήσει μαζί του».
«Ο κ. Τσίπρας είχε ένα σχέδιο από την αρχή, μακιαβελικά κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη βραδιά της συντριβής του αποφάσισε μακιαβελικά ότι η επιβίωσή του περνάει από την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπροστά στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα επέλεξε τον Τσίπρα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ενώ εκτίμησε ότι «η εκλογή του Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εγώ θεωρώ σίγουρη, θα αλλάξει τα δεδομένα γιατί θα έχουμε 2 αρχηγούς μαζί με την Κωνσταντοπούλου που εξαρτούν την πολιτική τους επιβίωση από την καταστροφή του Τσίπρα»
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