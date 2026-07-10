Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σέρρες Πυροσβεστική 112 Φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, δύο ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Οινούσσα Σερρών. Στις 15:13 εστάλη μήνυμα 112  στους κατοίκους της περιοχής για εκκένωση. Τους καλούσε να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι Σερρών

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, δύο ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Η φωτιά εξελίσσεται έφτασε στα όρια του οικισμού. Το μήνυμα 112 έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οινούσσα Σερρών απομακρυνθείτε προς Νέο Σούλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.


Σέρρες: Μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχιακή οδό Επταμύλων – Οινούσσας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, εστάλη 112 για εκκένωση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

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