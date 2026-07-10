Παππάς για την παραίτηση Φάμελλου: Επιμένω στην ανάγκη συλλογικής ηγεσίας, ο Πολάκης μπορεί να παίξει ρόλο

«Θα γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Νωρίτερα η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, είχε αναφέρει πως η συνεδρίαση έχει αναβληθεί