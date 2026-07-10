Παππάς για την παραίτηση Φάμελλου: Επιμένω στην ανάγκη συλλογικής ηγεσίας, ο Πολάκης μπορεί να παίξει ρόλο
Παππάς για την παραίτηση Φάμελλου: Επιμένω στην ανάγκη συλλογικής ηγεσίας, ο Πολάκης μπορεί να παίξει ρόλο
«Θα γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Νωρίτερα η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, είχε αναφέρει πως η συνεδρίαση έχει αναβληθεί
Για τις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος τοποθετήθηκε ο Νίκος Παππάς υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να στείλουμε σήμα ενότητας και σύμπνοιας».
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός ανέφερε αρχικά:
«Είναι σαφές ότι έπρεπε υπό το φως της προηγούμενης απόφασης -διότι η προηγούμενη απόφαση έλεγε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και ήρθε η δήλωση ότι δεν θέλει συνεργασία με οργανωμένα κόμματα- ότι υπήρχε η ανάγκη να επανατοποθετηθούμε και να προσδιορίσουμε τόσο την πολιτική γραμμή όσο και τις αρμοδιότητες. Είχα μιλήσει πολλές μέρες πριν για την ανάγκη της συλλογικής ηγεσίας και επιμένω. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα. Τη δεκαετία του ’50 η ΕΔΑ κατάφερε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με τους γίγαντες της Δημοκρατίας, Ηλία Ηλιού και Γιάννη Πασαλίδη. Νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε σήμα ενότητας και σύμπνοιας. Είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό το κόμμα έχει αποθέματα».
«Δεν θα μιλήσω για πρόσωπα. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να καταλήξουμε σε μια πρόταση απολύτως συνθετική. Δεν αντέχουμε άλλες δοκιμασίες. Ενδεχομένως να έχουμε κάλπη σε 3-4 μήνες [...]. Ο Πολάκης είναι ένα πρόσωπο με αναγνωρισιμότητα και μπορεί να παίξει ρόλο, όπως και η Ρένα Δούρου και άλλοι. Είναι απολύτως αυτονόητο ότι είναι de facto στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης».
Σε ερώτηση για το εάν θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ο Νίκος Παππάς απάντησε θετικά, δίνοντας διαφορετική εικόνα από όσα είχε αναφέρει νωρίτερα η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά.
Η ίδια, μιλώντας στην ΕΡΤ, είχε δηλώσει πως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί.
«Δεν καλούμαστε να λύσουμε μια εύκολη εξίσωση. Έχουμε μια παραίτηση προέδρου και σε λίγους μήνες εκλογές», σχολίασε ο Νίκος Παππάς, ενώ ερωτηθείς για το εάν ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει να παραιτηθεί για το κόμμα απάντησε:
«Γιατί να παραιτηθεί από το κόμμα; Κανένας δεν θέλουμε να φύγει. Αυτό είναι απευκταίο. Όπως απευκταίο είναι να κάθονται στο κόμμα και να εργάζονται για άλλο. Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι μένει στον ΣΥΡΙΖΑ, μένει στη Βουλή. Φυσικά τον θέλουμε μαζί μας».
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός ανέφερε αρχικά:
«Είναι σαφές ότι έπρεπε υπό το φως της προηγούμενης απόφασης -διότι η προηγούμενη απόφαση έλεγε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και ήρθε η δήλωση ότι δεν θέλει συνεργασία με οργανωμένα κόμματα- ότι υπήρχε η ανάγκη να επανατοποθετηθούμε και να προσδιορίσουμε τόσο την πολιτική γραμμή όσο και τις αρμοδιότητες. Είχα μιλήσει πολλές μέρες πριν για την ανάγκη της συλλογικής ηγεσίας και επιμένω. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα. Τη δεκαετία του ’50 η ΕΔΑ κατάφερε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με τους γίγαντες της Δημοκρατίας, Ηλία Ηλιού και Γιάννη Πασαλίδη. Νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε σήμα ενότητας και σύμπνοιας. Είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό το κόμμα έχει αποθέματα».
«Δεν θα μιλήσω για πρόσωπα. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να καταλήξουμε σε μια πρόταση απολύτως συνθετική. Δεν αντέχουμε άλλες δοκιμασίες. Ενδεχομένως να έχουμε κάλπη σε 3-4 μήνες [...]. Ο Πολάκης είναι ένα πρόσωπο με αναγνωρισιμότητα και μπορεί να παίξει ρόλο, όπως και η Ρένα Δούρου και άλλοι. Είναι απολύτως αυτονόητο ότι είναι de facto στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης».
Σε ερώτηση που του έγινε για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ
Σε ερώτηση για το εάν θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ο Νίκος Παππάς απάντησε θετικά, δίνοντας διαφορετική εικόνα από όσα είχε αναφέρει νωρίτερα η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά.
Η ίδια, μιλώντας στην ΕΡΤ, είχε δηλώσει πως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί.
«Δεν καλούμαστε να λύσουμε μια εύκολη εξίσωση. Έχουμε μια παραίτηση προέδρου και σε λίγους μήνες εκλογές», σχολίασε ο Νίκος Παππάς, ενώ ερωτηθείς για το εάν ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει να παραιτηθεί για το κόμμα απάντησε:
«Γιατί να παραιτηθεί από το κόμμα; Κανένας δεν θέλουμε να φύγει. Αυτό είναι απευκταίο. Όπως απευκταίο είναι να κάθονται στο κόμμα και να εργάζονται για άλλο. Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι μένει στον ΣΥΡΙΖΑ, μένει στη Βουλή. Φυσικά τον θέλουμε μαζί μας».
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