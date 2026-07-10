Μπαράζ παραιτήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της ΚΟ και ο διευθυντής της Αυγής
Μπαράζ παραιτήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της ΚΟ και ο διευθυντής της Αυγής
Τι γράφει στην επιστολή παραίτησής του ο βουλευτής Ηλείας - «Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ, από τη θέση του διευθυντή, από τον Σωκράτη Φάμελλο, με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση» ανέφερε ο Λάμπρος Τσουκνίδας
Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός.
Ο βουλευτής Ηλείας γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία αναφέρει πως πρόκειται για μία απόφαση που έλαβε έπειτα από ώριμη σκέψη.
«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Στην επιστολή του ο κ. Καλαματιανός κάνει έναν απολογισμό της θητείας του, τονίζοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και σεβασμό στους συναδέλφους του και στους θεσμούς.
«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας», αναφέρει.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάστηκε, σημειώνοντας πως η συνεισφορά τους υπήρξε πολύτιμη.
«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας», καταλήγει στην επιστολή παραίτησής του ο Διονύσης Καλαματιανός.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσουκνίδας ανέφερε ότι είχε κληθεί να αναλάβει τη θέση από τον Σωκράτη Φάμελλο και πως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος, θεωρεί αυτονόητη την αποχώρησή του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ της Κυριακής, από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.
Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.
Με εκτίμηση
Ο βουλευτής Ηλείας γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία αναφέρει πως πρόκειται για μία απόφαση που έλαβε έπειτα από ώριμη σκέψη.
«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Στην επιστολή του ο κ. Καλαματιανός κάνει έναν απολογισμό της θητείας του, τονίζοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και σεβασμό στους συναδέλφους του και στους θεσμούς.
«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας», αναφέρει.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάστηκε, σημειώνοντας πως η συνεισφορά τους υπήρξε πολύτιμη.
«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας», καταλήγει στην επιστολή παραίτησής του ο Διονύσης Καλαματιανός.
Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Διονύσης ΚαλαματιανόςΤην παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής της Κυριακής» υπέβαλε λίγο πριν και ο Λάμπρος Τσουκνίδας.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσουκνίδας ανέφερε ότι είχε κληθεί να αναλάβει τη θέση από τον Σωκράτη Φάμελλο και πως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος, θεωρεί αυτονόητη την αποχώρησή του.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ της Κυριακής, από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.
Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.
Με εκτίμηση
Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας
(Υπέβαλα την παραίτηση χθες, Πέμπτη βράδυ, στις 21:45)»
Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα έγραψε τίτλους τέλους στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Σωκράτης Φάμελλος, υποβάλλοντας την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος, δύο εικοσιτετράωρα πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα έκρινε την τύχη της στρατηγικής, αλλά και των πρωταγωνιστών της Κουμουνδούρου.
Σε μια προωθητική και εκτονωτική κίνηση ταυτόχρονα, ο κ. Φάμελλος αποφάσισε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της ηγεσίας του, αφού το κλίμα είχε βαρύνει καταλυτικά στο εσωτερικό του κόμματος, μετά το αδιέξοδο που προκάλεσε η επιλογή του να εισηγηθεί την πολιτική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση Φάμελλου:
Σημείο καμπής, κατά πληροφορίες, αποτέλεσε το αδιέξοδο που προκλήθηκε από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που επισφράγισε στην στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού:
ο Σωκράτης Φάμελλος πολιτικά και συνειδησιακά δεν ήθελε να στηρίξει την αυτόνομη κάθοδο
Θεώρησε από την πρώτη στιγμή ότι ευθυγραμμίστηκε με το αίτημα της βάσης του κόμματος και
Πρωτίστως, είδε πως οι εσωκομματικοί συσχετισμοί είχαν άρδην ανατραπεί, αφού μεγάλο μέρος κορυφαίων στελεχών και οι περισσότεροι από τους βουλευτές που όλοι τους είχαν υπερψηφίσει την προηγούμενη φορά την στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έδιναν το παρών στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Άλλωστε, οι αιχμές είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς στο χθεσινό κείμενο της παραίτησής του με αποδέκτες τόσο την ηγεσία της ΕΛΑΣ, όσο και αυτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, “δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού”, υποδεικνύοντας εμμέσως πλην σαφώς σε όλους τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ έκανε λόγο για πικρία για «απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων».
Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας υπό την Αναπληρώτρια Γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά
Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής
Διεξαγωγή Συνεδρίου
Εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.
Για το λόγο αυτό, τα επόμενα λεπτά από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, εστάλη γραπτό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με το οποίο γινόταν γνωστό ότι η αυριανή -προγραμματισμένη- συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναβάλλεται λόγω των δραματικών εξελίξεων.
“Έχοντας περάσει στην επόμενη μέρα”, όπως λένε, όχι μόνο προσκαλούν τους συμμετέχοντες της Κεντρικής Επιτροπής να προσέλθουν κανονικά στην αυριανή συνεδρίαση, αλλά με ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ ο Παύλος Πολάκης κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος στις 12 το μεσημέρι σήμερα, στην Κουμουνδούρου.
Όπως ανέφερε ο κ. Πολάκης, “αυριο Παρασκευη 10/7 στις 12.00 το μεσημερι εχουμε ζητησει τη συγκληση της Πολιτικης Γραμματειας. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11/7!!!! Καλουνται όλα τα μελη της ΠΓ να παραστουν στη συνεδριαση καθως και οσοι συντροφοι θελουν να ερθουν αυριο στην Κουμουνδουρου για να κατοχυρωσουμε μια άλλη πορεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απο την απαξιωτική εικονα του τελευταιου διαστήματος!!”.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόντα σήμερα στις 12 στην Κουμουνδούρου θα είναι και στελέχη της ομάδας Παππά - Δούρου, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου του κόμματος.
Στον αντίποδα, ως προς το προτεινόμενο “μοντέλο ηγεσίας”, οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου προτείνουν ένα μοντέλο “συλλογικής ηγεσίας” με βάση την σημερινή σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας και καθαρό καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ενώ θα απευθύνουν προσκλητήριο σε όλα τα “ορφανά του χώρου”, ήτοι στελέχη του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και προσωπικότητες της δημοκρατικής παράταξης, προκειμένου να συγκροτήσουν ένα ευρύ εκλογικό συμμαχικό σχήμα, που θα έχει πρόβλεψη θέσης επικεφαλής. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως και αυτή η ομάδα θα δώσει το παρών στην μάχη για την ηγεσία, ακόμη και με την μορφή δυαρχίας (Πρόεδρος ΚΟ -Πρόεδρος κόμματος), αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται να προκρίνεται η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου, με τις σχετικές διαδικασίες να τοποθετούνται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η πλευρά Φάμελλου θεωρεί πως εξακολουθεί να διατηρεί άνετη πλειοψηφία στο καθοδηγητικό όργανο, ενώ βαρύνοντα ρόλο θα διαδραματίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές, αφού ο/η νέος/α Πρόεδρος θα εκλεγούν αναγκαστικά με όσες και όσους βουλευτές δεν παραιτηθούν μέχρι τη Δευτέρα (και είναι πολλοί), αφού ούτε οργανώσεις, ούτε και στελέχη υπάρχουν, για να υποστηρίξουν αυτή τη στιγμή ένα νέο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
(Υπέβαλα την παραίτηση χθες, Πέμπτη βράδυ, στις 21:45)»
Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα έγραψε τίτλους τέλους στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Σωκράτης Φάμελλος, υποβάλλοντας την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος, δύο εικοσιτετράωρα πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα έκρινε την τύχη της στρατηγικής, αλλά και των πρωταγωνιστών της Κουμουνδούρου.
Τα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου
Σε μια προωθητική και εκτονωτική κίνηση ταυτόχρονα, ο κ. Φάμελλος αποφάσισε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της ηγεσίας του, αφού το κλίμα είχε βαρύνει καταλυτικά στο εσωτερικό του κόμματος, μετά το αδιέξοδο που προκάλεσε η επιλογή του να εισηγηθεί την πολιτική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση Φάμελλου:
Το παρασκήνιοΗ είδηση της παραίτησής του δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, καθώς από χθες το μεσημέρι οι πληροφορίες που κατέφθαναν από την Κουμουνδούρου έδειχναν πως οι στιγμές ήταν οριακές για τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκε από νωρίς χθες στο “στρατηγείο” του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μοιράστηκε την απόφασή του να παραιτηθεί με έναν πολύ κλειστό κύκλο συνεργατών του, σε σημείο που και κεντρικά στελέχη να αγνοούν την απόφασή του.
Σημείο καμπής, κατά πληροφορίες, αποτέλεσε το αδιέξοδο που προκλήθηκε από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που επισφράγισε στην στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού:
ο Σωκράτης Φάμελλος πολιτικά και συνειδησιακά δεν ήθελε να στηρίξει την αυτόνομη κάθοδο
Θεώρησε από την πρώτη στιγμή ότι ευθυγραμμίστηκε με το αίτημα της βάσης του κόμματος και
Πρωτίστως, είδε πως οι εσωκομματικοί συσχετισμοί είχαν άρδην ανατραπεί, αφού μεγάλο μέρος κορυφαίων στελεχών και οι περισσότεροι από τους βουλευτές που όλοι τους είχαν υπερψηφίσει την προηγούμενη φορά την στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έδιναν το παρών στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Το “κλειδί”Υπό αυτήν την έννοια, ο Σωκράτης Φάμελλος ένοιωσε πως βιώνει στιγμές πολιτικής μοναξιάς, καθώς θα βρισκόταν μόνος έναντι όλων στην Κεντρική Επιτροπή, μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, που μετέβαλε, κατά ασφαλείς πληροφορίες, όλο το εσωκομματικό κλίμα. Εμμένοντας στην πολιτική στο προσκήνιο, χωρίς μυστική συμφωνία με την Αμαλίας και έχοντας πάρει απλά ένα λάθος ρίσκο, ο Σωκράτης Φάμελλος τελικά απομονώθηκε εσωκομματικά και έκανε το βήμα προς την εκτόνωση της κρίσης, με την παραίτησή του.
Άλλωστε, οι αιχμές είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς στο χθεσινό κείμενο της παραίτησής του με αποδέκτες τόσο την ηγεσία της ΕΛΑΣ, όσο και αυτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, “δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού”, υποδεικνύοντας εμμέσως πλην σαφώς σε όλους τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ έκανε λόγο για πικρία για «απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων».
Οι “οδικοί χάρτες”Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκεινται στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη χθες για τη δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας, ο οποίος περιλαμβάνει:
Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας υπό την Αναπληρώτρια Γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά
Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής
Διεξαγωγή Συνεδρίου
Εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.
Για το λόγο αυτό, τα επόμενα λεπτά από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, εστάλη γραπτό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με το οποίο γινόταν γνωστό ότι η αυριανή -προγραμματισμένη- συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναβάλλεται λόγω των δραματικών εξελίξεων.
Μάχη το ΣάββατοΗ παραπάνω εξέλιξη, ωστόσο, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση των δύο “στρατοπέδων” της μειοψηφίας, ήτοι της “Ομάδας Πολάκη” και της ομάδας της “Συλλογικής ηγεσίας” που απαρτίζεται από τους Ρένα Δούρου και Νίκο Παππά. Τόσο ο κ. Πολάκης, όσο και ο κ. Παππάς με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα τάχθηκαν υπέρ της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αύριο, λέγοντας πως το καταστατικό του κόμματος προβλέπει την υποχρεωτική συνεδρίαση του Οργάνου μετά από αίτημα των μελών του, στις 11/7, δηλαδή εντός 15 ημερών από την συλλογή υπογραφών. Υπό αυτήν την έννοια, στελέχη της “Ομάδας Πολάκη” εκτιμούν πως “οι αιτιάσεις και ανακοινώσεις της αναπληρώτριας Γραμματέως είναι άκυρες με βάση το Καταστατικό”, καταλήγοντας ότι “η παραίτηση του Προέδρου δεν επηρεάζει την καταστατική πρόβλεψη. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κανονικά”.
Η απαρτίαΉδη, οι ομάδες της μειοψηφίας συνεδρίαζαν χθες όλο το βράδυ, μετρώντας... κεφάλια, ενώ διατείνονται ότι έχουν εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη 159 μελών του καθοδηγητικού οργάνου και συνεχίζουν τις διεργασίες, στοχεύοντας στο να πάρουν με το μέρος τους και αρκετά στελέχη που υποστήριζαν μέχρι πρότινος τον Σωκράτη Φάμελλο.
“Έχοντας περάσει στην επόμενη μέρα”, όπως λένε, όχι μόνο προσκαλούν τους συμμετέχοντες της Κεντρικής Επιτροπής να προσέλθουν κανονικά στην αυριανή συνεδρίαση, αλλά με ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ ο Παύλος Πολάκης κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος στις 12 το μεσημέρι σήμερα, στην Κουμουνδούρου.
Όπως ανέφερε ο κ. Πολάκης, “αυριο Παρασκευη 10/7 στις 12.00 το μεσημερι εχουμε ζητησει τη συγκληση της Πολιτικης Γραμματειας. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11/7!!!! Καλουνται όλα τα μελη της ΠΓ να παραστουν στη συνεδριαση καθως και οσοι συντροφοι θελουν να ερθουν αυριο στην Κουμουνδουρου για να κατοχυρωσουμε μια άλλη πορεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απο την απαξιωτική εικονα του τελευταιου διαστήματος!!”.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόντα σήμερα στις 12 στην Κουμουνδούρου θα είναι και στελέχη της ομάδας Παππά - Δούρου, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου του κόμματος.
Οι διεκδικητές της ηγεσίαςΑπό πλευράς του, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης δήλωσε χθες πως “προφανώς και θα θέσω υποψηφιότητα” για την αρχηγία του κόμματος, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία οργάνωσης των εσωκομματικών υποστηρικτών του ανά την Ελλάδα. Οι συνεργάτες του θεωρούν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει σε νέα είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Βουλή λόγω της προσωπικής του δυναμικής, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να επιστρέψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Στον αντίποδα, ως προς το προτεινόμενο “μοντέλο ηγεσίας”, οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου προτείνουν ένα μοντέλο “συλλογικής ηγεσίας” με βάση την σημερινή σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας και καθαρό καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ενώ θα απευθύνουν προσκλητήριο σε όλα τα “ορφανά του χώρου”, ήτοι στελέχη του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και προσωπικότητες της δημοκρατικής παράταξης, προκειμένου να συγκροτήσουν ένα ευρύ εκλογικό συμμαχικό σχήμα, που θα έχει πρόβλεψη θέσης επικεφαλής. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως και αυτή η ομάδα θα δώσει το παρών στην μάχη για την ηγεσία, ακόμη και με την μορφή δυαρχίας (Πρόεδρος ΚΟ -Πρόεδρος κόμματος), αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται να προκρίνεται η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου, με τις σχετικές διαδικασίες να τοποθετούνται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η πλευρά Φάμελλου θεωρεί πως εξακολουθεί να διατηρεί άνετη πλειοψηφία στο καθοδηγητικό όργανο, ενώ βαρύνοντα ρόλο θα διαδραματίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές, αφού ο/η νέος/α Πρόεδρος θα εκλεγούν αναγκαστικά με όσες και όσους βουλευτές δεν παραιτηθούν μέχρι τη Δευτέρα (και είναι πολλοί), αφού ούτε οργανώσεις, ούτε και στελέχη υπάρχουν, για να υποστηρίξουν αυτή τη στιγμή ένα νέο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
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