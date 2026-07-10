Μπαράζ παραιτήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της ΚΟ και ο διευθυντής της Αυγής

Τι γράφει στην επιστολή παραίτησής του ο βουλευτής Ηλείας - «Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ, από τη θέση του διευθυντή, από τον Σωκράτη Φάμελλο, με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση» ανέφερε ο Λάμπρος Τσουκνίδας