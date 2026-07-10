Μαρινάκης για Τσίπρα: Γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για τον Ποινικό Κώδικα και ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος»;



H δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

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Τον Ποινικό Κώδικα του 2019 βάζει απέναντι στο αφήγημα Τσίπρα περί «εντιμότητας» ο κυβερνητικός εκπρόσωποςθέτοντας το ερώτημα ποιοι εξυπηρετήθηκαν από τις επίμαχες διατάξεις.Ο κ. Μαρινάκης καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει: «Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που “έβγαζαν μάτι”;» διερωτάται χαρακτηριστικά.Παράλληλα, παραπέμπει στις καταγγελίες υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις συγκεκριμένες διατάξεις και υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα οδήγησαν σε μαζικές αποφυλακίσεις για βαριά εγκλήματα.«Ποιους εξυπηρέτησε ο “εντιμότατος” κ. Τσίπρας;», είναι το βασικό ερώτημα που θέτει προς τον πρώην πρωθυπουργό και προσθέτει: «Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».Η κυβερνητική απάντηση ήρθε μετά τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι και τις αναφορές του στην Κατοχή και στη δικτατορία.Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί ότι παρομοίασε μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας, σημειώνοντας ότι «η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα».Υποστηρίζει ακόμη ότι το πολιτικό rebranding του πρώην πρωθυπουργού εξελίσσεται σε επιστροφή «στις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής».Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής.Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας.Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα.Όπως και να έχει, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της «εντιμότητάς» του και, αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι Υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: