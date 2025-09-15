Ρωμανός για ΠΑΣΟΚ: Το πότισμα των «λεφτόδεντρων» κόστισε πολύ ακριβά στη χώρα μας
Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού τοποθετήθηκε με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ
Στις υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός μιλώντας στο Action24.
«Αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες τόσο από τον κ. Ανδρουλάκη χθες, όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τις προηγούμενες ημέρες ήταν ένα κλίμα ευφορίας για την καλλιέργεια "λεφτόδεντρων". Δυστυχώς αυτό που έχουμε δει είναι ότι το πότισμα αυτών των λεφτόδεντρων, το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως κοινωνία, ως χώρα», δήλωσε ο Ρωμανός.
Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού επισήμανε πως: «Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς δεν έφυγε από αυτή την πεπατημένη, μας είπε για πράγματα που αν τα βάλουμε κάτω ένα-ένα ξεπερνάμε κατά πολύ τις οροφές δαπανών, ξεπερνάμε κατά πολύ τους δημοσιονομικούς κανόνες. Όλα αυτά μπορεί να είναι ευχάριστα, να βοηθάνε το ΠΑΣΟΚ να έχει αναφορές σε συγκεκριμένο κοινό. Στην πράξη όμως δεν το βοηθούν να χτίσει μια ρεαλιστική και κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί; Γιατί φεύγουν από τα όρια που έχουμε, άρα η "κοστολόγησή" τους δεν έχει καμία πρακτική αξία και δεν αποτελούν αντιπρόταση σε αυτά τα οποία είπε η κυβέρνηση».
Επιπλέον, ο κ. Ρωμανός έφερε ως παράδειγμα τον 13ο μισθό τονίζοντας: «Μόνο ένα από αυτά τα μέτρα αν βάλουμε, για παράδειγμα τον 13ο μισθό, αν προστεθεί επιπλέον των όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν μπορεί να γίνει. Αν αφαιρέσουν αυτά που έχουν ανακοινωθεί, θα πρέπει να βγουν να πουν στον κόσμο πως δεν συμφωνούν με όσα ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα και θα τα πάρουν πίσω, πως αντί αυτών θα προχωρήσουν μόνο στον 13ο μισθό, όμως έτσι πάλι εξαντλείται ο δημοσιονομικός χώρος σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες».
Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση για τους έμμεσους φόρους ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε: «Θα σας το πω απλά: Αν θέλω να δώσω σε εσάς ένα συγκεκριμένο ποσό. Πώς θα διασφαλίσω καλύτερα ότι θα το πάρετε ολόκληρο στην τσέπη σας; Αν το δώσω απευθείας σε εσάς ή αν το δώσω σε τρίτα πρόσωπα για να καταλήξει μέσω μεσαζόντων σε εσάς;».
