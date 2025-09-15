Βουλή: Ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος ανέλαβε πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντιπρόεδρος της επιτροπής η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το μονοκομματικό προεδρείο – Την Τετάρτη θα συζητηθούν τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στην πρώτη λίστα μαρτύρων
Με την εκλογή προεδρείου ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει τις διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πρόεδρος εξελέγη ο βουλευτής Ηλείας με την ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος συγκεντρώνοντας 18 ψήφους, μια παραπάνω από την δύναμη που διαθέτει η πλειοψηφία στην επιτροπή. Αντιπρόεδρος και γραμματέας με 17 ψήφους αναδείχθηκαν η βουλευτής Δυτικής Αθήνας Μαρία Συρεγγέλα και η βουλευτής επικρατείας Ιωάννα Λυτρίβη αντίστοιχα.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν διαμαρτυρίες για την εκλογή μονοκομματικού προεδρείου υποστηρίζοντας πως ο αποκλεισμός βουλευτών της αντιπολίτευσης αποτελεί «ένα ακόμα βήμα συγκάλυψης».
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη και τα μέλη της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στην πρώτη λίστα μαρτύρων.
