Βουλή: Ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος ανέλαβε πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιπρόεδρος της επιτροπής η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το μονοκομματικό προεδρείο – Την Τετάρτη θα συζητηθούν τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στην πρώτη λίστα μαρτύρων