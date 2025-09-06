Τσιάρας: Σε εξέλιξη 1.200 έργα για τη διαχείριση των υδάτων

Όπως είπε, η κλιματική κρίση επιδεινώνει τις πιέσεις στους υδάτινους πόρους της χώρας, δημιουργώντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υλοποίηση νέων, ανθεκτικών και έξυπνων έργων.Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Ζέρβα παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης και τόνισε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, οι δημόσιες επενδύσεις μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.Στόχος της πολιτικής αυτής, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η βιώσιμη πρόσβαση στο νερό, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των παραγωγών, ώστε να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα οι προκλήσεις της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής.Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο γ.γ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο γ.γ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, οι Περιφερειάρχες Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, οι βουλευτές Θόδωρος Καράογλου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Γιώργος Στύλιος και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας, ο επικεφαλής του ΙΓΕ Διονύσης Κυριακόπουλος και οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριος Βιδάκης και Παναγιώτης Χατζηνικολάου.