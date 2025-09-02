Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη της Άννας - Μισέλ Ασημακοπούλου και 3 ακόμη κατηγορουμένων για τη διαρροή της λίστας των αποδήμων
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη της Άννας - Μισέλ Ασημακοπούλου και 3 ακόμη κατηγορουμένων για τη διαρροή της λίστας των αποδήμων
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι θα δικαστούν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων
Εξηγήσεις ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση που αφορά στη διαρροή e-mail αποδήμων καλούνται να δώσουν τον προσεχή Νοέμβριο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.
Η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση προσδιορίστηκε για τις 24 Νοεμβρίου 2024 και οι τέσσερις κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε τεθεί και στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία με απόφασή της είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο υπουργείο Εσωτερικών, στην κ. Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.
Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τον προσεχή Νοέμβριο μετά την ολοκλήρωση ποινικής έρευνας στα τέλη του περασμένου Ιουλίου την οποία διενήργησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για την υπόθεση έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεκάδες αγωγές αποδήμων.
Η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση προσδιορίστηκε για τις 24 Νοεμβρίου 2024 και οι τέσσερις κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε τεθεί και στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία με απόφασή της είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο υπουργείο Εσωτερικών, στην κ. Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.
Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τον προσεχή Νοέμβριο μετά την ολοκλήρωση ποινικής έρευνας στα τέλη του περασμένου Ιουλίου την οποία διενήργησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για την υπόθεση έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεκάδες αγωγές αποδήμων.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα