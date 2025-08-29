Η οικογένεια Σαμαρά εκφράζει ευγνωμοσύνη σε όσους συμπαραστέκονται στο πένθος για τη Λένα
Η δήλωση των Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για τη Λένα

Την ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι συμπαραστέκονται στο πένθος της για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, εξέφρασε η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά.

Σε δήλωση που δημοσίευσε, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα - Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς».




